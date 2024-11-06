Нежные объятия и поцелуи: беременная жена Остапчука растрогала романтическими фото с мужем
Третья жена ведущего Владимира Остапчука, бизнесвумен и блогерша Екатерина Полтавская, которая лишь недавно решила сменить фамилию, поделилась в сети новыми фото вместе с мужем.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новую публикацию 24-летней девушки в Instagram.
Как известно, пара сейчас ждет ребенка, который должен появиться на свет уже в декабре. Однако Полтавская, несмотря на солидный срок беременности, еще ни разу не делала беременные фотосессии, которые, как правило, делают в студии.
Остапчук и Полтавская (фото: instagram.com/poka.tya)
Для атмосферных снимков будущие родители остановились на необычном формате - фотопрогулку на природе на фоне красивых осенних пейзажей. Кроме того, шоумен и его супруга выбрали стильные образы в бежево-коричневой гамме, которые гармонично сочетались с красками осени.
Будущие родители (фото: instagram.com/poka.tya)
Екатерина Полтавская предстала в коричневых джинсах, бежевом боди, коротком кардигане, который она не застегнула на все пуговицы, тем самым показав округлившийся животик, а сверху накинула стильный жакет молочного оттенка.
Владимир Остапчук с супругой (фото: instagram.com/poka.tya)
На некоторых фото она дополнила свой многослойный образ клетчатой рубашкой, завязанной ниже пояса. Также жена Остапчука уделила внимание украшениям - стильный образ завершали подвеска в виде лошади, неброские серьги и очки.
Остапчук и Полтавская (фото: instagram.com/poka.tya)
Телеведущий для фотосессии выбрал синие джинсы, коричневый свитер и замшевый жакет. Он нежно приобнимал жену, а также ее беременный животик.
Владимир Остапчук станет отцом в третий раз (фото: instagram.com/poka.tya)
Как отреагировали в сети
Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать атмосферные снимки и необычное видение беременной фотосессии:
- "Какое волшебное новое видение беременной фотосессии"
- "Как из кино"
- "Красивые"
- "Прекрасные"
- "Катерина, вы неимоверно шикарно и в то же время нежно выглядите"
- "Какой приятный вайб от вас"
- "Очень красивые атмосферные фото, от вас действительно веет любовью. Ну и, конечно же, лучше всего позирует Тим".
Остапчук и Полтавская (фото: instagram.com/poka.tya)
Что известно про третий брак Владимира Остапчука
Телеведущий до встречи с Полтавской, которая младше его на 16 лет, был дважды женат. Он прожил 13 лет с Еленой Войченко, а затем около 2-х лет с юристкой и нотариусом Кристиной Горняк.
В октябре 2022 года он познакомился с Екатериной, когда ему заблокировали страницу в Instagram, а Полтавская помогла ее восстановить.
Как признавалась сама девушка, после первого свидания она не хотела продолжения отношений, но Остапчук был настойчивым.
Сейчас пара в ожидании совместного ребенка. Для Остапчука это будет третий ребенок - у шоумена есть дочь Эмилия и сын Эван, которые сейчас живут в Канаде.
Остапчук и Полтавская (фото: instagram.com/poka.tya)