Нежные объятия и поцелуи: беременная жена Остапчука растрогала романтическими фото с мужем

Третья жена ведущего Владимира Остапчука, бизнесвумен и блогерша Екатерина Полтавская, которая лишь недавно решила сменить фамилию , поделилась в сети новыми фото вместе с мужем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новую публикацию 24-летней девушки в Instagram .

Как известно, пара сейчас ждет ребенка, который должен появиться на свет уже в декабре. Однако Полтавская, несмотря на солидный срок беременности, еще ни разу не делала беременные фотосессии, которые, как правило, делают в студии.

Остапчук и Полтавская (фото: instagram.com/poka.tya)

Для атмосферных снимков будущие родители остановились на необычном формате - фотопрогулку на природе на фоне красивых осенних пейзажей. Кроме того, шоумен и его супруга выбрали стильные образы в бежево-коричневой гамме, которые гармонично сочетались с красками осени.

Будущие родители (фото: instagram.com/poka.tya)

Екатерина Полтавская предстала в коричневых джинсах, бежевом боди, коротком кардигане, который она не застегнула на все пуговицы, тем самым показав округлившийся животик, а сверху накинула стильный жакет молочного оттенка.

Владимир Остапчук с супругой (фото: instagram.com/poka.tya)

На некоторых фото она дополнила свой многослойный образ клетчатой рубашкой, завязанной ниже пояса. Также жена Остапчука уделила внимание украшениям - стильный образ завершали подвеска в виде лошади, неброские серьги и очки.

Остапчук и Полтавская (фото: instagram.com/poka.tya)

Телеведущий для фотосессии выбрал синие джинсы, коричневый свитер и замшевый жакет. Он нежно приобнимал жену, а также ее беременный животик.

Владимир Остапчук станет отцом в третий раз (фото: instagram.com/poka.tya)

Как отреагировали в сети

Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать атмосферные снимки и необычное видение беременной фотосессии:

"Какое волшебное новое видение беременной фотосессии"

"Как из кино"

"Красивые"

"Прекрасные"

"Катерина, вы неимоверно шикарно и в то же время нежно выглядите"

"Какой приятный вайб от вас"

"Очень красивые атмосферные фото, от вас действительно веет любовью. Ну и, конечно же, лучше всего позирует Тим".

Остапчук и Полтавская (фото: instagram.com/poka.tya)

Что известно про третий брак Владимира Остапчука

Телеведущий до встречи с Полтавской, которая младше его на 16 лет, был дважды женат. Он прожил 13 лет с Еленой Войченко, а затем около 2-х лет с юристкой и нотариусом Кристиной Горняк.

В октябре 2022 года он познакомился с Екатериной, когда ему заблокировали страницу в Instagram, а Полтавская помогла ее восстановить.

Как признавалась сама девушка, после первого свидания она не хотела продолжения отношений, но Остапчук был настойчивым.

Сейчас пара в ожидании совместного ребенка. Для Остапчука это будет третий ребенок - у шоумена есть дочь Эмилия и сын Эван, которые сейчас живут в Канаде.

Остапчук и Полтавская (фото: instagram.com/poka.tya)