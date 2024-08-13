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Остапчук рассекретил имя своего будущего малыша

Вторник 13 августа 2024 17:55
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Остапчук рассекретил имя своего будущего малыша Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Иванна Пашкевич

Ведущий Владимир Остапчук, который недавно сообщил пол будущего ребенка, рассекретил имя, которое он с женой выбрал для малыша.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, шоумен и его молодая жена, бизнесвумен Екатерина Полтавская, решили не ждать рождения ребенка и уже определились с именем сына.

"Наш Тим. Тимофей", - сообщили супруги.

Также звездная пара поделилась роликом, сделанным во время УЗИ.

По словам Екатерины, она очень тревожный человек и консультировалась со многими врачами в разных клиниках.

В конце концов у нее получилось определиться, где рожать малыша.

А Владимир, говорит Екатерина, всегда с ней соглашается.

Напомним, 24-летняя Екатерина Полтавская - третья жена ведущего. Они поженились в марте этого года.

В прошлом месяце пара впервые сообщила, что ждет ребенка. Сделали эти супруги оригинальным способом. Они опубликовали сентиментальное семейное видео, где готовят дома.

Ранее Остапчук ответил, общается ли с детьми от первого брака.

Также блогерша Верба рассекретила пол будущего ребенка.

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