Остапчук рассекретил имя своего будущего малыша
Ведущий Владимир Остапчук, который недавно сообщил пол будущего ребенка, рассекретил имя, которое он с женой выбрал для малыша.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, шоумен и его молодая жена, бизнесвумен Екатерина Полтавская, решили не ждать рождения ребенка и уже определились с именем сына.
"Наш Тим. Тимофей", - сообщили супруги.
Также звездная пара поделилась роликом, сделанным во время УЗИ.
По словам Екатерины, она очень тревожный человек и консультировалась со многими врачами в разных клиниках.
В конце концов у нее получилось определиться, где рожать малыша.
А Владимир, говорит Екатерина, всегда с ней соглашается.
Напомним, 24-летняя Екатерина Полтавская - третья жена ведущего. Они поженились в марте этого года.
В прошлом месяце пара впервые сообщила, что ждет ребенка. Сделали эти супруги оригинальным способом. Они опубликовали сентиментальное семейное видео, где готовят дома.