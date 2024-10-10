Остапчук признался, сколько килограммов "набрала" его беременная супруга

Телеведущий Владимир Остапчук, который вскоре в третий раз станет отцом , поделился подробностями беременности своей супруги, блогерши и предпринимателя Екатерины Полтавской.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram шоумена.

Так, в Stories Остапчук поделился, что они с супругой посетили плановое обследование - третий скрининг. Также он опубликовал короткое видео с УЗД и ответил на вопрос, который в последнее время больше всего интересует его подписчиков - на сколько килограмм поправилась его молодая жена за беременность.

"Привезли Тимофея на плановое ТО (третий скрининг). Отвечу сразу на все вопросы, которые вы почему-то спрашиваете у меня, а не у супруги. У Кати - 30-я неделя. Набрала 3,5 кг. Похож на маму", - отметил Владимир Остапчук.

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Что известно о личной жизни Владимира Остапчука

Телеведущий уже был женат дважды, Екатерина Полтавская - третья супруга шоумена.

В браке с Еленой Войченко он прожил 13 лет. В нем родилось двое детей: дочь Эмилия и сын Эван, которые сейчас живут в Канаде.

Всего через полгода после развода с первой супругой Остапчук женился во второй раз - на юристке и нотариусе Кристине Горняк.

Брак с Кристиной продлился чуть меньше двух лет. Официально пара развелась 4 октября 2022 года, в тот же день у ведущего завязались серьезные отношения с журналисткой Екатериной Полтавской, которая младше Остапчука на 16 лет.

Владимир Остапчук и Катерина Полтавская (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Сейчас пара в ожидании совместного ребенка. Они устроили небольшую вечеринку гендер-пати, чтобы узнать пол ребенка - у супругов родится мальчик.

Также уже рассекретили его имя - малыша назовут Тимофей.

Супруги на гендер-пати (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)