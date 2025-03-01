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Усик заказал Дорофееву для дочери: зажигательные танцы на корпоративе (видео)

Суббота 01 марта 2025 21:00
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Усик заказал Дорофееву для дочери: зажигательные танцы на корпоративе (видео) Усик и его жена Екатерина (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Полина Иваненко

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и его жена Екатерина отпраздновали 15-й день рождения своей старшей дочери Елизаветы. Гостей и юную именинницу развлекала Надя Дорофеева, которая исполнила свои хиты и устроила зажигательные танцы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram жены Усика.

Как прошел день рождения дочери боксера

Так, Елизавете исполнилось 15 лет еще 24 февраля. Но празднование было перенесено на несколько дней. И 28 февраля друзья и любящие родители собрались, чтобы поздравить девочку.
Усик заказал Дорофееву для дочери: зажигательные танцы на корпоративе (видео)Платье жены Усика (скриншот)

Жена Усика выбрала для праздника роскошное корсетное платье, которое легко трансформировалось в дерзкое боди. А дочь звездной пары примерила стильное черное платье и дополнила свой "лук" брендовыми кедами.
Усик заказал Дорофееву для дочери: зажигательные танцы на корпоративе (видео)
Дочь Усика (скриншот)

Боксер праздновал день рождения дочери в черном костюме. Кстати, со сцены он произнес трогательную речь, в которой рассказал интересную историю.
Усик заказал Дорофееву для дочери: зажигательные танцы на корпоративе (видео)Усик растрогал словами о дочери (скриншот)

"Я ее очень люблю. Она очень меня стимулировала по жизни. Когда она была маленькая, я был на Олимпийских играх. И мы разговаривали с Катей по видеосвязи, а она мне сказала: "Папа, привези золото", - вспомнил Усик.

"Золото было привезено, и, слава Богу, Олимпийская медаль принадлежит ей", - добавил он.

Ну а главной звездой развлекательной программы стала Дорофеева. Певица "зажгла" и исполнила свои песни, гости не могли удержаться и танцевали вместе с ней. Также на сцену выходила дочь боксера, ее друзья.

На видео попали и Усики. Спортсмен и его жена "отрывались" под трек "А я все плакала" и не скрывали счастья.

Сколько стоит выступление Нади на корпоративе - неизвестно. Впрочем, вполне вероятно, что речь идет о десятках тысяч долларов. Несколько лет назад Дорофеева брала, как утверждали блогеры, примерно 20 тысяч долларов.

Что известно о семье Усика

Боксер уже много лет живет в браке с Екатериной. Они поженились в 2009 году в Симферополе. После 2014 года, когда РФ оккупировала Крым, Усик и его семья переехали в Киев.

Усик и его жена воспитывают четверых детей:

  • 15-летнюю Елизавету
  • 11-летнего Кирилла
  • 9-летнего Михаила
  • годовалую Марию.

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Усик и его жена (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

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