Стиль Мэрилин Монро и Одри Хепберн: жена Усика показала платье, которое станет хитом этой весны
Платье в горошек - это классика, которая всегда остается в моде. Такой наряд придает образу романтичности и воздушности и при этом подходит для любой ситуации, если правильно подобрать аксессуары, обувь и другие элементы одежды. Весной 2025 года такое платье точно должно быть в гардеробе каждой модницы.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, как этот тренд носить супруга украинского боксера Александра Усика Екатерина.
Платье в горошек - ретро-тренд 2025
Платья в горошек были популярны в разные исторические периоды, однако наиболее известны они стали в 50-х годах XX века. Это было время, когда модные иконы того времени Мэрилин Монро и Одри Хепберн появлялись в платьях с таким принтом как на светских мероприятиях, так и в кино. Они стали символом элегантности и женственности тех времен.
Екатерина Усик показала трендовое платье в горошек (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Как носить платье в горошек в 2025 году
Классический стиль
Туфли на высоком каблуке: идеально подходят для вечерних выходов или формальных событий. Выбирайте туфли нейтрального цвета, чтобы не отвлекать внимание от платья.
Шикарный клатч: маленькая элегантная сумка в тон или контрастного цвета придаст образу завершенности.
Стильные аксессуары: массивные бусы или бижутерия в классическом стиле подчеркнут элегантность вашего образа.
Повседневный образ
Кеды или балетки: если вы хотите выглядеть стильно, но комфортно, выберите удобную обувь, которая сделает образ более неформальным.
Джинсовая куртка: она отлично сочетается с платьем в горошек и придает образу свежести и молодежного вида.
Сумка через плечо: удобная сумка придаст образу легкости и практичности для повседневной носки.
Ретро-образ
Красные или черные акценты: выбор обуви или сумки красного цвета придает классическому образу визуальный интерес. Это контрастный, но стильный упор на ретро-тему.
Тонкий пояс: можно подчеркнуть талию узким поясом, что придаст более элегантный вид.
Екатерина Усик показала трендовое платье в горошек (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Какое платье выбрала на весну 2025 жена Усика
Екатерина Усик часто делится в своем блоге модными образами. Так, для новой фотосессии она выбрала черное платье в длине миди в белый горошек. Наряд дополняли пуговицы контрастного цвета и небольшие рукава-фонарики.
Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Носить такое платье можно как летом с открытыми босоножками, так и "утеплить" образ для прохладных весенних дней. Например, дополнить платье кардиганом и длинным пальто и сапогами-"козаками". Или же сделать образ более дерзком - тогда надеваем куртку-косуху и грубые ботинки на тракторной подошве.
Екатерина Усик показала модное платье (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
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