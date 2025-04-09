Любимая дизайнер Зеленского и Усика беременна: пост будущей мамы растрогал украинцев

"Сегодня я беременна. И так, кажется, третья мировая уже стучится в дверь, но мое тело снова решило дать жизнь", - отметила Эльвира.

Судя по всему, модельер не планировала вторую беременность и даже шутила по этому поводу с подругами.

"Весь декабрь я шутила с подругами: "Мой лимит - один ребенок. Айлин активна, как TikTok в 2019 году. Я только что похудела со 137 до 75 кг. Я не собираюсь снова носить на себе еще кого-нибудь, кроме ответственности за будущее. И вообще - беременность во время полномасштабной? Нет, спасибо", - поделилась Гасанова.



Любимая дизайнер Зеленского и Усика беременна (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Также она поделилась с подписчиками своими переживаниями.

"Я боюсь. Я злюсь. Но в то же время смеюсь и плачу, когда думаю, как этот маленький внутри уже меняет меня. Если уж идти сквозь бурю - то с смыслом", - подчеркнула она.



Эльвира Гасанова (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Дочь Гасановой Айлин уже подбирает имя будущему братику или сестричке.

"Айлин уже планирует имя. Варианты: что-то зеленое, потому что это ее любимый цвет, или когда слышит, что будет еще ребенок, то говорит только "бить буду", так что будет очень весело. Посмотрим", - рассказала дизайнер.



Дочь Эльвиры Гасановой (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Также она показала слегка округлившийся животик.



Эльвира Гасанова беременна (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Гасановой тут же принялись комментировать публикацию, поздравлять и поддерживать ее:

"Искренне поздравляю вас! Вы чудесные", - написала дизайнер Валерия Гузема, которая недавно сама в третий раз стала мамой

"Все будет хорошо. Ты точно справишься", - отметила блогерша Люда с Голливуда

"Я в шоке! Души приходят к нам тогда, когда сами решают, так что вы обязательно справитесь"

"Какая радость! Новая жизнь, новые уровни и возможности! Все будет лучшим образом! Легкости и радости"

"Это счастье!"

"Невероятные новости! Вы божественная пара"

"Лучшее решение - это родить ребенка! Для старшей дочери - подарок на всю жизнь!".



Эльвира Гасанова с мужем (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Что известно про Эльвиру Гасанову

Родилась 27 декабря 1991 в Донецке. Окончила Донецкий национальный медицинский университет, работала стоматологом до начала модной карьеры.

В 2013 году основала бренд GASANOVA.

Одежду Эльвиры Гасановой носили семейство Кардашьян-Дженнер, Пэрис Хилтон, Джиджи Хадид, Меган Трейнор, Рита Ора и другие знаменитости. Одной из главных поклонниц украинского бренда GASANOVA является первая леди Елена Зеленская.

В 2021 году Эльвира Гасанова основала мужской бренд одежды Damirli. Среди поклонников бренда - президент Владимир Зеленский, он использует коллекцию свитшотов, футболок и поло Damirli с тайными посланиями для мира.

В последние годы является дизайнером знаковых костюмов известного украинского боксера Александра Усика, в которых он появляется на мероприятиях перед своими поединками.

Замужем за Эхтирамом Дамировым, имеет дочь Айлин (2021 г. р.).



Эльвира Гасанова с мужем и дочерью Айлин (фото: instagram.com/gasanova_elvira)