Звезда "Голосу країни" стала мамой и показала первое фото с новорожденной дочкой

Финалистка проекта "Голос країни-12" и экс-солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко, которая в октябре 2024 года вышла замуж , сообщила в сети, что родила дочку.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Радостное событие случилось вчера, 31 марта.

"Наша самая большая любовь. Спасибо, что выбрала нас", - подписала первое фото с новорожденной молодая мама.

Как именно назвали ребенка и другие подробности родов, певица пока что не стала раскрывать. Также она показала в блоге короткое видео, как ее муж носит на руках дочку.



Инесса Грицаенко впервые стала мамой (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

Что известно про Инессу Грицаенко

Певице 25 лет. С самого детства она мечтала о музыкальной карьере, в 14 лет переехала в Киев и начала подрабатывать.

В 2022 году засветилась на проекте "Голос країни-12". Она исполнила хит "Гуси" в необычной джазовой манере, и к ней развернулись все судьи шоу. Инесса Грицаенко выбрала Надю Дорофееву, однако выиграть ей не удалось.

Впрочем неудача не остановила ее. Вместе со своей сестрой Алиной Назаришиной, которая играет на саксофоне, она создала группу SESTRA.

За 2,5 года девушки записали около 25 песен, самые известные из которых - У мирному Києві" и "Молюся і вірю".

Впрочем, в конце 2024 года сестры решили закрыть свой проект. Именно тогда Грицаенко объявила о своей беременности.



Инесса Грицаенко (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

Что известно про мужа Инессы Грицаенко

О своем муже певица практически ничего не рассказывает и не показывает его лицо. Известно, что пара познакомилась через общих знакомых. Грицаенко отметила, что это именно тот человек, который залечил ее раны.

В октябре 2024 года пара сыграла свадьбу, на которой смог присутствовать отец певицы, который сейчас служит в рядах ВСУ.

В конце 2024 года она объявила о своей беременности, а через несколько месяцев устроила вечеринку гендер-пати, чтобы узнать пол ребенка.



Певица с возлюбленным во время свадьбы (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

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