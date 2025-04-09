Младшая дочь Дональда Трампа "засветила" большой животик на последнем месяце беременности

Младшая дочь Дональда Трампа Тиффани показала, как она выглядит на последнем месяце беременности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Тиффани Трамп рассекретила пол ребенка

Отметим, что дочка Трампа всего через месяц станет мамой - у нее родится сын. На днях для нее устроили вечеринку baby shower с голубым декором и угощениями.



Тиффани Трамп рассекретила пол ребенка (фото: instagram.com/tiffanytrump)

"Остался один месяц! Спасибо моей старшей сестре Иванке Трамп за организацию самого прекрасного baby shower, мы тебя любим!" - отметила в публикации Тиффани.



Иванка и Тиффани Трамп (фото: instagram.com/tiffanytrump)

В своем блоге она опубликовала серию фото с мероприятия. Для праздничного дня Тиффани выбрала нежно-голубое платье с высокой талией, расшитое бисером и бусинами.



Тиффани Трамп (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Также на фото засветился ее супруг, бизнесмен Майкл Булос. Он был одет в белую рубашку и коричневые брюки.



Тиффани Трамп с мужем (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Засветилась на мероприятии и мать Тиффани, Марла Мейплс, с которой Трамп в свое время изменил своей первой супруге.



Тиффани Трамп и Марла Мейплс (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Что такое baby shower

Baby shower (буквально "дождь для малыша") - это праздничное мероприятие, которое организуют в честь ожидаемого рождения ребенка. Обычно это праздник для будущих родителей, в частности для матери, где близкие друзья и родственники собираются поздравить ее с будущим материнством, вручить подарки для малыша и провести время вместе.



Вечеринка Тиффани Трамп baby shower (фото: instagram.com/tiffanytrump)

В программе baby shower могут быть разные игры, конкурсы, тосты, разговоры на тему отцовства и, конечно, подарки, такие как одежда для новорожденных, игрушки, аксессуары по уходу за малышом и другие полезные вещи.



Угощения на baby shower (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Традиция проведения baby shower распространена в основном в США и Канаде. Важно, что мероприятие обычно проводится за несколько недель или месяцев до рождения ребенка.



Подарки на baby shower (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Что известно про Тиффани Трамп

Тиффани - младшая дочь Дональда Трампа и его второй жены, актрисы и модели Марлы Мэйплс. Родилась в 1993 году.

Во время учебы пробовала себя в качестве модели и певицы.

До 2016 года изучала социологию и урбанистику в Пенсильванском университете. С 2017 по 2020 год проходила обучение в Школе права при Джорджтаунском университете в Вашингтоне.

В 2018 году познакомилась с Майклом Булосом, наследником нигерийско-американского миллиардера и бизнесменом, чья семья владеет компаниями Boulos Enterprises и SCOA Nigeria в Нигерии.

В 2021 году пара объявила о помолвке, а в ноябре 2022 года устроила пышную свадьбу.

1 января 2025 года Тиффани объявила, что вскоре станет мамой, опубликовав фото УЗИ с будущим малышом.



Свадьба Тиффани Трамп (фото: instagram.com/tiffanytrump)