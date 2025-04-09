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Улюблена дизайнерка Зеленського і Усика вагітна: пост майбутньої мами розчулив українців

Ельвіра Гасанова з чоловіком (фото: instagram.com/gasanova_elvira)
Автор: Катерина Собкова

Українська дизайнерка Ельвіра Гасанова - власниця брендів GASANOVA і Damirli, в речах якої часто з'являються президент Володимир Зеленський, перша леді та знаменитий боксер Олександр Усик, стане мамою вдруге.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram.

"Сьогодні я вагітна. І так, здається, третя світова вже стукає у двері, але моє тіло знову вирішило дати життя", - зазначила Ельвіра.

Судячи з усього, модельєрка не планувала другу вагітність і навіть жартувала з цього приводу з подругами.

"Весь грудень я жартувала з подругами: "Мій ліміт - одна дитина. Айлін активна, як TikTok у 2019 році. Я щойно схудла зі 137 до 75 кг. Я не збираюся знову носити на собі ще кого-небудь, крім відповідальності за майбутнє. І взагалі - вагітність під час повномасштабної? Ні, дякую", - поділилася Гасанова.

Улюблена дизайнерка Зеленського та Усика вагітна (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Також вона поділилася з підписниками своїми переживаннями.

"Я боюся. Я злюся. Але водночас сміюся і плачу, коли думаю, як цей маленький всередині вже змінює мене. Якщо вже йти крізь бурю - то зі змістом", - наголосила вона.

Ельвіра Гасанова (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Донечка Гасанової Айлін вже підбирає ім'я майбутньому братику або сестричці.

"Айлін уже планує ім'я. Варіанти: щось зелене, бо це її улюблений колір, або коли чує, що буде ще дитина, то каже тільки "бити буду", тож буде дуже весело. Подивимося", - розповіла дизайнерка.

Дочка Ельвіри Гасанової (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Також вона показала злегка округлий животик.

Ельвіра Гасанова вагітна (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Як відреагували в мережі

Фоловери Гасанової одразу ж почали коментувати публікацію, вітати та підтримувати її:

  • "Щиро вітаю вас! Ви чудові", - написала дизайнерка Валерія Гузема, яка нещодавно втретє стала мамою
  • "Все буде добре. Ти точно впораєшся", - зазначила блогерка Люда з Голлівуду
  • "Я в шоці! Душі приходять до нас тоді, коли самі вирішують, тож ви обов'язково впораєтеся"
  • "Яка радість! Нове життя, нові рівні та можливості! Усе буде якнайкраще! Легкості та радості"
  • "Це щастя!"
  • "Неймовірні новини! Ви божественна пара"
  • "Найкраще рішення - це народити дитину! Для старшої доньки - подарунок на все життя!".


Ельвіра Гасанова з чоловіком (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Що відомо про Ельвіру Гасанову

Народилася 27 грудня 1991 року в Донецьку. Закінчила Донецький національний медичний університет, працювала стоматологом до початку модної кар'єри.

У 2013 році заснувала бренд GASANOVA.

Одяг Ельвіри Гасанової носили сімейство Кардаш'ян-Дженнер, Періс Гілтон, Джіджі Хадід, Меган Трейнор, Ріта Ора та інші знаменитості. Однією з головних прихильниць українського бренду GASANOVA є перша леді Олена Зеленська.

2021 року Ельвіра Гасанова заснувала чоловічий бренд одягу Damirli. Серед прихильників бренду - президент Володимир Зеленський, він використовує колекцію світшотів, футболок і поло Damirli з таємними посланнями для світу.

Останніми роками є дизайнером знакових костюмів відомого українського боксера Олександра Усика, у яких він з'являється на заходах перед своїми поєдинками.

Одружена з Ехтірамом Даміровим, має доньку Айлін (2021 р. н.).

Ельвіра Гасанова з чоловіком і донькою Айлін (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

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