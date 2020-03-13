Укрзалізниця зробила важливу заяву через НС у Словаччині

Укрзалізниця призупинила продаж квитків до Словаччини (Фото: РБК-Україна)

В Укрзалізниці розповіли, як повернути гроші за куплені квитки на потяги до Словаччини

Укрзализниця призупинила продаж квитків на усі поїзди до Словаччини через надзвичайний стан, оголошений в цій країні через коронавірус. У той же час інші міжнародні поїзди, незважаючи на введення карантину в Україні, курсують згідно з графіком.

Повернути гроші за раніше придбані квитки до Словаччини можна в будь-якій касі Укрзалізниці згідно з чинними нормативно-правовими актами та правилами, йдеться в повідомленні УЗ на сторінці в Facebook.

Всього з України до Словаччини були скасовані продажи квитків на чотири потяги і один безпересадочний вагон:

№ 960/961 Кошице - Мукачево;

№ 962/963 Кошице - Мукачево;

№ 8860/8863 Чієрна над Тисою - Чоп;

№ 8862/8861 Кошіце - Чоп.

безпересадковий вагон Укрзалізниці № 26/382 Київ - Кошице.

В Укрзалізниці також уточнили в коментарях до посту на питання про терміни дії призупинення залызничного сполучення зі Словаччиною, що поїзди будуть курсувати тільки після того, як уряд цієї країни прийме рішення відновити міжнародне сполучення.

Фото: скрін коментарів facebook.com/Ukrzaliznytsia

Нагадаємо, що за рішенням Словаччини з 07:00 п'ятниці, 13 березня, продаж квитків на поїзди була припинена.

З восьмої ранку 13 березня Словаччина обмежила пропуск на свою територію. В митниці зазначили, що українські пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною працюють у штатному режимі.

Раніше ми писали про те, що на кордоні зі Словенією українці застрягли, які прямували з Італії в Україну - це два великих автобуси, в якому знаходиться 180 пасажирів.