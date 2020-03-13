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Укрзалізниця зробила важливу заяву через НС у Словаччині

STYLERЖиття    13.03.2020 - 15:45
Укрзалізниця зробила важливу заяву через НС у Словаччині
Укрзалізниця призупинила продаж квитків до Словаччини (Фото: РБК-Україна)

В Укрзалізниці розповіли, як повернути гроші за куплені квитки на потяги до Словаччини

Укрзализниця призупинила продаж квитків на усі поїзди до Словаччини через надзвичайний стан, оголошений в цій країні через коронавірус. У той же час інші міжнародні поїзди, незважаючи на введення карантину в Україні, курсують згідно з графіком.

Повернути гроші за раніше придбані квитки до Словаччини можна в будь-якій касі Укрзалізниці згідно з чинними нормативно-правовими актами та правилами, йдеться в повідомленні УЗ на сторінці в Facebook.

Всього з України до Словаччини були скасовані продажи квитків на чотири потяги і один безпересадочний вагон:

  • № 960/961 Кошице - Мукачево;
  • № 962/963 Кошице - Мукачево;
  • № 8860/8863 Чієрна над Тисою - Чоп;
  • № 8862/8861 Кошіце - Чоп.
  • безпересадковий вагон Укрзалізниці № 26/382 Київ - Кошице.

В Укрзалізниці також уточнили в коментарях до посту на питання про терміни дії призупинення залызничного сполучення зі Словаччиною, що поїзди будуть курсувати тільки після того, як уряд цієї країни прийме рішення відновити міжнародне сполучення.

Укрзалізниця зробила важливу заяву через НС у Словаччині

Фото: скрін коментарів facebook.com/Ukrzaliznytsia

Нагадаємо, що за рішенням Словаччини з 07:00 п'ятниці, 13 березня, продаж квитків на поїзди була припинена.

З восьмої ранку 13 березня Словаччина обмежила пропуск на свою територію. В митниці зазначили, що українські пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною працюють у штатному режимі.

Раніше ми писали про те, що на кордоні зі Словенією українці застрягли, які прямували з Італії в Україну - це два великих автобуси, в якому знаходиться 180 пасажирів.

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