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Українці застрягли на кордоні зі Словенією: пасажирам нічого не пояснюють

STYLERЖиття    13.03.2020 - 12:10
Українці застрягли на кордоні зі Словенією: пасажирам нічого не пояснюють
Українці застрягли у Словенії через коронавірус (Колаж РБК-Україна)

Два великих автобуса з українцями застрягли на кордоні Словенії та Італії

Українці, які прямували з Італії в Україну, застрягли на кордоні зі Словенією. Пасажири повідомили, що перевізники не дають ніяких пояснень, консульства двох країн поки не можуть їм нічим допомогти, а з України поки немає ніякої реакції.

Відомо, що на кордоні зі Словенією застрягло два великих автобуси, в якому знаходиться 180 пасажирів. Всі вони їдуть з Італії та на кордоні не виключають, що автобуси можуть відправити назад в зону карантину.

Як повідомили пасажири, вони вже кілька годин знаходяться на кордоні без інформації про те, що відбувається і як буде далі вирішуватися їхня доля. Вони скаржаться, що на кордоні немає нормальних маркетів, і купити можна тільки солодощі, воду і сигарети.

Наголошується, що Словенія закрила кордон з Італією ще два дні тому через пандемію коронавірусу. На цей момент невідомо, чому перевізники поїхали саме через ці КПВВ. У країні на цей час зареєстровано 34 випадки коронавірусу, а в Італії число інфікованих досягло понад 12 тисяч осіб. Раніше рішення про закриття кордонів з Італією прийняла Австрія.

Автобуси з українцями застрягли на кордоні зі Словенією

Як повідомляють пасажири, вони стоять на кордоні вже 8 годин і на цю мить немає рішення про те, що з ними буде далі.

Нагадаємо, ми писали про те, що в Україні госпіталізували студента, який 5 березня повернувся з турне по Європі. У списку країн, які він відвідав, є країни зі спалахом коронавірусу.

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