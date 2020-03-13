Укрзализныця сделала важное заявление из-за ЧП в Словакии

Укрзализныця приостановила продажу билетов в Словакию (Фото: РБК-Украина)

В Укрзализныце рассказали, как вернуть деньги за купленные билеты на поезда в Словакию

Укрзализныця приостановила продажу билетов на все поезда в Словакию по причине чрезвычайного положения, объявленного в этой стране из-за коронавируса. В то же время другие международные поезда, несмотря на введение карантина в Украине, курсируют согласно графику.

Вернуть деньги за ранее приобретенные билеты в Словакию можно в любой кассе Укрзализныци согласно действующим нормативно-правовыми актами и правилами, говорится в сообщении УЗ на странице в Facebook.

Всего из Украины в Словакию были отменены продажи билетов на четыре поезда и один беспересадочный вагон:

№ 960/961 Кошице - Мукачево;

№ 962/963 Кошице - Мукачево;

№ 8860/8863 Чиерна над Тисой - Чоп;

№ 8862/8861 Кошице - Чоп.

беспересадочный вагон Укрзализныци № 26/382 Киев - Кошице.

В Укрзализныце также уточнили в комментариях к посту на вопрос о сроках действия приостановки ж/д сообщения со Словакией, что поезда снова будут курсировать только после того, как правительство этой страны примет решение возобновить международное сообщение.

Фото: скрин комментариев facebook.com/Ukrzaliznytsia

Напомним, что по решению Словакии с 07:00 пятницы, 13 марта, продажа билетов на поезда была приостановлена.

С восьми утра 13 марта Словакия ограничила пропуск на свою территорию. В таможне отметили, что украинские пункты пропуска на границе со Словакией работают в штатном режиме.

Ранее мы писали о том, что на границе со Словенией застряли украинцы, которые направлялись из Италии в Украину - это два больших автобуса, в котором находится 180 пассажиров.