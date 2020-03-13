Укрзалізниця призупинила продаж квитків на потяги в Словаччину

Ілюстративне фото (Віталій Носач / РБК-Україна)

Припинено продаж на чотири потяги з України

У зв'язку з оголошенням надзвичайного стану в Словаччині було припинено продаж квитків на усі поїзди з України. Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Зокрема, були припинені продажі квитків на чотири потяги з України в Словаччину, а також на один безпересадний вагон:

№ 960/961 Кошице - Мукачево;

№ 962/963 Кошице - Мукачево;

№ 8860/8863 Чієрна над Тисою - Чоп;

№ 8862/8861 Кошіце - Чоп.

безпересадний вагон Укрзалізниці № 26/382 Київ - Кошице.

"Повернення коштів за раніше придбані проїзні документи проводиться у всіх квиткових касах "Укрзалізниці" згідно з чинними нормативно-правовими актами та правилами", - повідомили в УЗ.

При цьому в "Укрзалізниці" уточнили, що інші міжнародні поїзди і поїзди внутрішнього сполучення курсують за графіком. Також всім пасажирам при перетині кордону з Україною проводиться температурний скринінг.

Нагадаємо, у зв'язку з поширенням коронавірусу у Словаччині оголосили надзвичайний стан з 12 березня. З 13 березня Словаччина обмежила пропуск на свою територію. Зокрема, в'їзд дозволено лише громадянам Словаччини та особам, які мають вид на проживання в цій країні. Також призупинено пасажирське залізничне сполучення.