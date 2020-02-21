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Укрзалізниця обмежила пільги мільйонам українців: що сталося

STYLERЖиття    21.02.2020 - 16:27
Укрзалізниця обмежила пільги мільйонам українців: що сталося
Укрзалізниця зупинила продаж пільгових квитків (колаж: РБК-Україна)

Укрзалізниця призупинила пільговий продаж квитків величезній кількості українців

Укрзалізниця призупинила продаж квитків зі знижкою для студентів, які є чи не найголовнішими користувачами послуг перевізника. Це обмеження торкнеться тільки тих, хто захоче придбати квитки онлайн. З чим пов'язані такі заходи і коли знову запрацює послуга - у матеріалі Styler.

Зазначимо, що в українських вузах навчається понад півтора мільйона студентів, які мають право на 50-відсоткову знижку при купівлі квитків.

Пов'язано таке обмеження з технічними роботами, які проводяться в реєстрі Міністерства освіти. Воно буде діяти в період з 17:00 21 лютого з 15:00 23 лютого при купівлі квитків через онлайн-сервіси.

Щоб скористатися призначеною за законом пільгою, студенти можуть придбати квитки на потяг у залізничних касах.

"Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - написали в повідомленні відомства.

Укрзалізниця обмежила пільги мільйонам українців: що сталося

Укрзалізниця зупинила продаж пільгових квитків (скрін: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

До речі, Укрзалізниця анонсувала впровадження інтернету у всіх поїздах "Інтерсіті". Wi-Fi повинен з'явитися в українських експресах вже до кінця 2020 року.

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