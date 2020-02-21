Укрзализныця ограничила льготы миллионам украинцев: что произошло

Укрзализныця остановила продажу льготных билетов (коллаж: РБК-Украина)

Укрзализныця приостановила льготную продажу билетов огромному числу украинцев

Укрзализныця приостановила продажу билетов со скидкой для студентов, которые являются едва ли не самыми главными пользователями услуг перевозчика. Это ограничение коснется только тех, кто захочет купить билеты онлайн. С чем связаны такие меры и когда снова заработает услуга - в материале Styler.

Отметим, что в украинских вузах учится более полутора миллионов студентов, которые имеют право на 50-% скидку при покупке билетов.

Связано такое ограничение с техническими работами, которые проводятся в реестре Министерства образования. Оно будет действовать в период с 17:00 21 февраля по 15:00 23 февраля при покупке билетов через онлайн-сервисы.

Чтобы воспользоваться положенной по закону льготой, студенты могут приобрести билеты на поезд в железнодорожных кассах.

"Приносим извинения за временные неудобства", - написали в сообщении ведомства.

Укрзализныця остановила продажу льготных билетов (скрин: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

К слову, Укрзализныця анонсировала внедрение интернета во всех поездах "Интерсити". Wi-Fi должен появиться в украинских экспрессах уже до конца 2020 года.