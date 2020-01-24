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Інтернет в поїздах: в Укрзалізниці розповіли про приємні сюрпризи

STYLERЖиття    24.01.2020 - 09:27
Інтернет в поїздах: в Укрзалізниці розповіли про приємні сюрпризи
Укрзалізниця анонсувала приємну послугу (Колаж РБК-Україна)

Глава Укрзалізниці розповів, коли з'явиться інтернет в поїздах

В Укрзалізниці анонсували появу інтернету у всіх поїздах "Інтерсіті" до кінця 2020 року. Українські пасажири останнім часом стали активно переміщатися між містами на експресах, які забезпечують комфорт і швидкість і переміщення з однієї точки в іншу, але от якість послуги інтернет – це те, чого сучасним поїздам "Інтерсіті" не вистачає.

Як розповів глава Укрзалізниці Євген Кравцов в інтерв'ю для видання BBC Україна, послуга Wi-Fi з'явиться в українських експресах вже до кінця 2020 року.

"Є підписаний меморандум між урядом і операторами про покриття території України швидкісним інтернетом. Це дасть нам можливість простіше організувати швидкісний інтернет в поїздах, коли будуть відповідні базові станції. По-друге, – у нас є внутрішні плани з реалізації цього проєкту. Зробити Wi-Fi в поїздах "Інтерсіті" плануємо протягом 2020 року", - розповів очільник Укрзалізниці.

Євген Кравець також анонсував розширення парку поїздів "Інтерсіті" на популярних напрямках, а також визнав, що приміські електрички – це біль не тільки жителів України, але і керівництва відомства. Він зазначив, що на даний момент йде пошук розв'язання цього питання.

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