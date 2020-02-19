Укрзалізниця потрапила в гучний скандал: відео та подробиці

Укрзалізниця потрапила в скандал (фото: РБК-Україна)

Укрзалізниця знову засмутила пасажирів умовами поїздки

Укрзалізниця потрапила в черговий скандал через зношений стан нового поїзда "Інтерсіті". На перевізника поскаржився музикант, учасник київської рок-групи Євгеній Житнюк.

За словами пасажира перевізник в черговий раз довів свій слоган "зручно та безпечно". Євген записав відео, на якому чутно, що рівень шуму всередині поїзда, перевищує допустимі межі.

"Ось з таким шумом і вібрацією на швидкості більше 100 км/год їде мінімум три вагона в поїзді Інтерсіті+ вже третю мою поїздку поспіль", - пише Житнюк.

Музикант ошелешений, як можна за вісім років "убити" дорогі імпортні потяги, щоб вони їздили з таким шумом і вібрацією.

"Особливо приємно, коли це відбувається на швидкості 160 км/год. Угробили дорогі імпортні потяги за 8 років?" - висловив обурення пасажир.

При цьому ніхто з персоналу "Укрзалізниці" не бачить в таких умовах поїздки нічого поганого.

Укрзалізниця потрапила в скандал (скрін: facebook.com/perkelekbd)

На відео нижче можна почути безперервний ритмічний стукіт, який пасажири змушені терпіти протягом всієї подорожі.

ЗРУЧНО ТА БЕЗПЕЧНО Ось з таким шумом і вібрацією на швидкості більше 100 км/год їде мінімум три вагона в поїзді Інтерсіті+ вже третю мою поїздку поспіль. Особливо приємно, коли це відбувається на швидкості 160 км/год. Угробили дорогі імпортні потяги за 8 років? До речі, стюарди, кейтерінг і помічник машиніста під час обходу складу ходили так, як ніби так і треба. IC+705, вагон CS0707, але те ж саме відбувалося як мінімум в 3 і 4 вагоні, і це, повторююсь, вже мінімум третій поїзд на моїй пам'яті, де відбувається така борода. UPD: Окремий лайк за те, що повернули посадку 600 паксов через три двері і матюкальник, який розповідав як користуватися митницею від відправлення до 06:00 до 06:32 без угаву. Півгодини розпатякувань ні про що. Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia Філія "Українська залізнична швидкісна компанія" АТ "Укрзалізниця" Центр реформ транспортної інфраструктури України Міністерство інфраструктури України Укртрансбезпека Опубліковано Євгенієм Житнюком Понеділок, 17 лютого 2020 р.

Укрзалізниця потрапила в скандал (відео: facebook.com/perkelekbd)