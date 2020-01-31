ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Укрзалізниця обмежила пільги мільйонам пасажирів: що сталося

STYLERЖиття    31.01.2020 - 17:36
Укрзалізниця обмежила пільги мільйонам пасажирів: що сталося
Укрзалізниця призупинила продаж квитків студентам зі знижкою (колаж: РБК-Україна)

Укрзалізниця перестала продавати пільгові квитки онлайн для багатьох пасажирів

Укрзализныця тимчасово призупинила продаж квитків зі знижкою для студентів. З чим пов'язані ці заходи, і коли учні вищих навчальних закладів знову зможуть скористатися пільгою онлайн - у матеріалі Styler.

Варто відзначити, що в українських вишах навчається близько 1,5 мільйонів студентів, які поки не зможуть скористатися належною їм 50%-ю знижкою.

Пов'язані такі обмеження з технічними роботами в реєстрі Міністерства освіти.

"Буде тимчасово обмежено продаж залізничних квитків зі студентською пільгою через онлайн-сервіси", - сказано в прес-службі Укрзалізниці.

Послугою не можна буде скористатися в період з 17:00 31 січня до 15:00 2 лютого. Перевізник просить вибачення за тимчасові незручності й обіцяє вкластися у визначені терміни.

Відзначимо, що в цей період студенти, які запланували подорож, можуть придбати квиток зі знижкою в залізничних касах.

Укрзалізниця обмежила пільги мільйонам пасажирів: що сталося

Укрзалізниця призупинила продаж квитків студентам зі знижкою (скрін: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, що Укрзалізниця анонсувала появу інтернету у всіх поїздах "Інтерсіті". Послуга Wi-Fi повинна з'явитися в українських експресах вже до кінця 2020 року.

Зеленський анонсував придбання локомотивів американського виробництва У Раді мають намір перевірити керівників транспортних держпідприємств
Новини України Укрзалізниця
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся