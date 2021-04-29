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"Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки на травневі свята

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 12:43
"Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки на травневі свята Фото: "Укрзалізниця" пустить додаткові потяги на травневі свята (РБК-Україна)
Автор: Styler

В "Укрзалізниці" заявили про сплеск зацікавленості пасажирів у подорожах під час травневих свят. Так, попит на квитки 30 квітня виявився на 23% вищий за середнє значення з початку року.

Про це розповіли у "Сніданку з 1+1".

В УЗ назвали 5 найпопулярніших рейсів далекого сполучення на перший травневий вихідний, квитки на які придбали вже понад 5 тисяч українців:

  • Лисичанськ - Ужгород
  • Львів - Бахмут
  • Одеса - Костянтинівка
  • Хмельницький - Лисичанськ
  • Одеса - Ковель

У потягах, які курсують на цих напрямках, стрімко закінчуються вільні місця. А саме, попит виріс на 23%.

В "Укрзалізниці" також заявили, що компанія продовжує готувати весь доступний рухомий склад, щоб усі охочі могли безпечно та комфортно провести перші травневі вихідні.

Як ми повідомляли раніше, "Укрзалізниця" збільшила кількість додаткових поїздів на час Великодня і травневих свят. Всього було введено 17 додаткових поїздів.

Крім цього повідомлялося, що до травневих свят УЗ додала поїзд "Інтерсіті +" Київ-Харків.

Ще "Укрзалізниця" відновлює повноцінний рух поїздів практично у всіх областях. Зараз заборона висадки й посадки пасажирів діє тільки в Житомирській області.

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