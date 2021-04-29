"Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки на травневі свята

В "Укрзалізниці" заявили про сплеск зацікавленості пасажирів у подорожах під час травневих свят . Так, попит на квитки 30 квітня виявився на 23% вищий за середнє значення з початку року.

Про це розповіли у "Сніданку з 1+1".

В УЗ назвали 5 найпопулярніших рейсів далекого сполучення на перший травневий вихідний, квитки на які придбали вже понад 5 тисяч українців:

Лисичанськ - Ужгород

Львів - Бахмут

Одеса - Костянтинівка

Хмельницький - Лисичанськ

Одеса - Ковель

У потягах, які курсують на цих напрямках, стрімко закінчуються вільні місця. А саме, попит виріс на 23%.

В "Укрзалізниці" також заявили, що компанія продовжує готувати весь доступний рухомий склад, щоб усі охочі могли безпечно та комфортно провести перші травневі вихідні.