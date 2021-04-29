ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Укрзализныця" назвала самые популярные направления на майские праздники

Новина українською → Четверг 29 апреля 2021 12:43
"Укрзализныця" назвала самые популярные направления на майские праздники Фото: "Укрзализныця" пустит дополнительные поезда на майские праздники (РБК-Украина)
Автор: Styler

В "Укрзализныце" заявили о всплеске заинтересованности пассажиров в путешествиях во время майских праздников. Так, спрос на билеты 30 апреля оказался на 23% выше среднего значения с начала года.

Об этом рассказали в "Сніданку з 1+1".

В УЗ назвали 5 самых популярных рейсов дальнего следования на первый майский выходной, билеты на которые приобрели уже более 5 тысяч украинцев:

  • Лисичанск-Ужгород
  • Львов-Бахмут
  • Одесса-Константиновка
  • Хмельницкий-Лисичанск
  • Одесса-Ковель

В поездах, курсирующих на этих направлениях, стремительно заканчиваются свободные места. А именно, спрос вырос на 23%.

В "Укрзализныце" также заявили, что компания продолжает готовить весь доступный подвижной состав, чтобы все желающие могли безопасно и комфортно провести первые майские выходные.

Как сообщали ранее, "Укрзализныця" увеличило количество дополнительных поездов на время Пасхи и майских праздников. Всего было введено 17 дополнительных поездов.

Кроме этого сообщалось, что к майским праздникам УЗ добавила поезд "Интерсити +" Киев-Харьков.

Еще "Укрзализныця" восстанавливает полноценное движение поездов практически во всех областях. Сейчас запрет высадки и посадки пассажиров действует только в Житомирской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Укрзализныця
LITE
В Украину наконец приходит теплая солнечная погода, но циклон Кристиан готовит "сюрприз"
В Украину наконец приходит теплая солнечная погода, но циклон Кристиан готовит "сюрприз"