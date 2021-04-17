Укрзалізниця збільшила кількість поїздів на травневі свята: список

"Укрзалізниця" збільшила кількість додаткових поїздів на час Великодня та травневих свят . В УЗ вважають, що це дозволить зберегти можливість дотримувати соціальну дистанцію пасажирам.

Рішення про введення додаткових поїздів викликано підвищеним попитом серед пасажирів на травневі свята.

"Укрзалізниця" ставить пріоритетом безпеку пасажирів, тому на найбільш популярні напрямки додає рейси заздалегідь. Це забезпечить більш рівномірний розподіл пасажиропотоку, щоб у поїздах було можливо зберігати соціальну дистанцію і пасажири на вокзалах були розмежовані у часі і менше перетиналися", - зазначили в УЗ.

Так, на травневі свята будуть курсувати наступні поїзди:

№29 / 30 Київ - Ужгород. З Києва відправляється 29, 30 квітня та 2, 3, 7, 8, 9 травня. З Ужгорода - 30 квітня і 1, 3, 4, 8, 9, 10 травня;

№124 / 123 Київ - Костянтинівка. З Києва відправляється 30 квітня, 3, 7 і 10 травня. З Костянтинівки - 1, 4, 8, 11 травня;

№138 / 137 Хмельницький - Лисичанськ. З Хмельницького відправляється 30 квітня, 2 і 8 травня. З Лисичанська - 1, 3 і 9 травня;

№209 / 210 Харків - Одеса. З Харкова відправляється 30 квітня та 2 травня. З Одеси - 1 і 3 травня;

№239 / 240 - 207/208 Київ - Ужгород. З Києва відправляється 30 квітня, 3, 7 і 9 травня. З Ужгорода - 1, 4, 8, 10 травня;

№242 / 241 - 210/212 Харків - Одеса. З Харкова відправляється 7 травня. З Одеси - 9 травня;

№211 / 212 Харків - Львів. З Харкова відправляється 30 квітня та 3, 7, 9 травня, а зі Львова - 1, 4, 8, 10 травня;

№232 / 231 Запоріжжя - Івано-Франківськ. З Запоріжжя відправляється 30 квітня і 8 травня, з Івано-Франківська - 1 і 9 травня;

№243 / 244 Київ - Рахів. З Києва відправляється 29 квітня 3, 7 і 9 травня, з Рахова - 30 квітня, 4, 8 і 10 травня;

№254 / 253 Київ - Маріуполь. З Києва відправляється 30 квітня та 3, 9 травня, з Маріуполя - 1, 4 і 10 травня;

№251 / 252 Харків - Миколаїв. З Харкова відправляється 29 квітня і 9 травня. З Миколаєва - 30 квітня і 10 травня;

№298 / 297 Миколаїв - Київ. З Миколаєва відправляється 29 квітня, 4, 6, 10 травня. З Києва - 30 квітня, 5, 7, 11 травня;

№745 / 746 "Бойківський експрес" Київ - Славське. Рейси 1 і 4 травня туди і назад;

№774 / 773 Київ - Шостка. Із Києва та Шостки відправляється 4, 10 травня;

№779 / 780 Суми - Вінниця. З Сум та Вінниці вирушає 30 квітня, 4, 7 і 10 травня;

№781 / 782 Черкаси - Київ. З Черкас і Києва відправляється 4, 10 травня;

Продаж квитків на зазначені рейси відкривається з 17 квітня.