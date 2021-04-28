ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"УЗ" до травневих свят додала потяг Інтерсіті+ Київ - Харків

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 13:54
"УЗ" до травневих свят додала потяг Інтерсіті+ Київ - Харків Фото: "УЗ" до травневих свят додала потяг Київ - Харків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

"Укрзалізниця" до травневих свят додала ще один рейс Інтерсіті+ №728/727 сполученням Київ - Харків - Київ. Також перевізник назвав 5 найпопулярніших рейсів на перший травневий вікенд.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"На 30 квітня додаємо ще один рейс Інтерсіті+ №728/727 сполученням Київ - Харків - Київ", - йдеться в повідомленні.

Укрзалізниця також назвала 5 найпопулярніших рейсів далекого сполучення на перший травневий вікенд, квитки на які сумарно придбало вже більше 5000 українців:

  • №46/45 Лисичанськ - Ужгород (1184 пасажири);
  • №142/141 Львів - Бахмут (1055 пасажирів);
  • №92/91 Одеса - Костянтинівка (1041 пасажир);
  • №138/137 Хмельницький - Лисичанськ (1003 пасажири);
  • №58/57 Одеса - Ковель (907 пасажирів).

В "УЗ" зазначили, що кількість квитків у поїздах на святкові дати є обмеженою, тому перевізник радить не відкладати бронювання поїздки.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси на великодні та травневі свята. Додаткові сполучення отримають Чернівці, Одеса, Ужгород та Волинь та Рівненська область.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустить щонайменше 11 додаткових поїздів на травневі свята і на Великдень.

У МОЗ заявляли, що не планують запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство поезд
NEWS
Спецперепустки на транспорт у Києві скасовують: названо дату
Спецперепустки на транспорт у Києві скасовують: названо дату
DAILY
Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу