"УЗ" до травневих свят додала потяг Інтерсіті+ Київ - Харків

"Укрзалізниця" до травневих свят додала ще один рейс Інтерсіті+ №728/727 сполученням Київ - Харків - Київ. Також перевізник назвав 5 найпопулярніших рейсів на перший травневий вікенд.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"На 30 квітня додаємо ще один рейс Інтерсіті+ №728/727 сполученням Київ - Харків - Київ", - йдеться в повідомленні.

Укрзалізниця також назвала 5 найпопулярніших рейсів далекого сполучення на перший травневий вікенд, квитки на які сумарно придбало вже більше 5000 українців:

№46/45 Лисичанськ - Ужгород (1184 пасажири);

№142/141 Львів - Бахмут (1055 пасажирів);

№92/91 Одеса - Костянтинівка (1041 пасажир);

№138/137 Хмельницький - Лисичанськ (1003 пасажири);

№58/57 Одеса - Ковель (907 пасажирів).

В "УЗ" зазначили, що кількість квитків у поїздах на святкові дати є обмеженою, тому перевізник радить не відкладати бронювання поїздки.