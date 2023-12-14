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"Укрзализныця" запустила еще один двухэтажный поезд. Как он выглядит: фото

Украина, Четверг 14 декабря 2023 16:04
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"Укрзализныця" запустила еще один двухэтажный поезд. Как он выглядит: фото Двухэтажные поезда УЗ (фото: t.me/UkrzalInfo)
Автор: Юлия Гаюк

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда с Киева во Львов и Трускавец. Поскольку рейсы будут курсировать в пиковые даты и поток пассажиров будет больше, перевозчик запускает двухэтажный поезд.

РБК-Украина (проект Styler) собрало фотографии, как выглядят двухэтажные поезда от "Укрзализныци".

Следует сказать, что двухэтажные поезда на украинской железной дороге - это не новинка. Они были в наличии, однако не в эксплуатации. Так произошло из-за того, что поезда нуждались в ремонте.

В 2022 году "Укрзализныця" запустила несколько отремонтированных двухэтажных электропоездов Skoda.

В праздничные или другие пиковые даты такие поезда очень важны, ведь они обеспечивают более 40 000 дополнительных мест для пассажиров ежемесячно.

Пользователи социальных сетей рассказывали, что в поезде есть кондиционер, туалеты и буфет. При этом в салоне достаточно просторно.

Снаружи двухэтажный поезд имеет вид обычного, однако окна пассажиров расположены на двух уровнях в соответствии с этажами. Внутри этажи фактически не отличаются от традиционных поездов УЗ.

&quot;Укрзализныця&quot; запустила еще один двухэтажный поезд. Как он выглядит: фото&quot;Укрзализныця&quot; запустила еще один двухэтажный поезд. Как он выглядит: фото

Как выглядят двухэтажные поезда (фото: Facebook/Татьяна Пашкина)

Цены на такой поезд не слишком отличаются от обычных. В настоящее время двухэтажный интерсити запустили на рейс Киев - Львов. На ближайшую дату, 22 декабря, билет во второй класс стоит 440 гривен.

&quot;Укрзализныця&quot; запустила еще один двухэтажный поезд. Как он выглядит: фото

Скриншот

Дальше цены такие:

  • 24 декабря: первый/второй класс - 728/440 гривен
  • 28 декабря: первый/второй класс - 889/459 гривен
  • 30 декабря: первый/второй класс - 657/427 гривен
  • 1 января: первый/второй класс - 708/459 гривен
  • 2 января: первый/второй класс - 605/459 гривен

В обратном направлении он будет отправляться 23, 25, 29, 31 декабря и 2, 3, 6, 8 января в 8.05 и прибывать в Киев в 14:10.

Раньше мы рассказывали историю девушки, которой домогались в поезде. Однако ее затравили в социальных сетях.

Кроме того, недавно "Укрзализныця" запустила уникальный поезд-кухню. Подобных ему нет.

Читайте также новый график движения поездов "УЗ" на 2024 год.

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