Новый график движения поездов Укрзализныци на 2024 год

Укрзализныця презентовала новый график движения поездов на предстоящий 2024 год. В новом расписании назначили 14 новых рейсов, это 11 внутренних и 3 международных. Кроме того, предусмотрено улучшение 19 рейсов по Украине и за границу, а также новые стыковки для регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Новый график поездов УЗ на 2024 год

Обновлены международные направления

Назначен новый поезд №119/120 Днепр - Хелм с удобной стыковкой в направлении Варшавы, что на целых 4 часа ускоряет дорогу для днепрян в столицу Польши по сравнению с сообщением через Перемышль;

Новые международные поезда Чоп - Вена и Чоп - Прага стыкуются сразу с рядом поездов по Украине.

А вот так выглядят внутренние маршруты по Украине:

№51/52 Одесса – Запорожье, который будет курсировать через день, давая в том числе днепрянам дополнительную опцию поездки в Одессу.

№129/130 Кременчуг - Черновцы, который будет курсировать через день. Черновцы впервые получат прямое сообщение с Кременчугом и альтернативную возможность добраться до Киева и других городов на пути следования.

№216/215 Запорожье - Черновцы, который будет ежедневно курсировать и соединит Буковину с Ивано-Франковском, Львовом, Днепром и Запорожьем.

№193/192 Кривой Рог - Ясиня, который будет курсировать через день и впервые соединит прямое сообщение Криворожья с Карпатами.

№345/346 Ужгород - Черновцы, который будет ежедневно курсировать и позволит восстановить историческое прямое сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славске.

№28/27 Киев - Мукачево, заложенный в расписании на пиковые даты, соединит столицу со Славском и Закарпатьем новым дневным сообщением.

№145/146 Сумы - Рахов даст сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья.

№365/366 Луцк - Рахов позволит жителям Луцка и Ровно получить сообщение с Моршином, Долиной, Калушем, Франковском, Яремче, Буковелем, Ворохтой. А еще Львов получит максимально удобное сообщение с горной местностью.

№368/367 Луцк - Ужгород даст сообщение Луцку со Львовом, Мукачево и Чопом.

Интерсити №747/748 Киев - Тернополь будет курсировать ежедневно и даст комфортное утреннее и вечернее сообщение для жителей Тернополя, Хмельницкого, Винницы со столицей.

Интерсити №745/746 Киев - Львов, который гарантирует долгожданное утреннее сообщение Львова и Киева.

Ежедневные поезда от УЗ

№5/6 Запорожье - Ясиня,

№40/39 Запорожье - Солотвино и поезд Луцк - Ужгород, который в новом графике получил новую нумерацию 368/367.

На УЗ отметили, что новый график движения поездов на 2024 год разработан с учетом отзывов пассажиров в приложении.

Кстати, именно горное направление на пике летнего сезона стало наиболее популярным среди организованных групп детей на оздоровлении из прифронтовых регионов, а также военнослужащих в заслуженных отпусках.