Укрзалізниця запустила ще один двоповерховий потяг. Як він виглядає: фото

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги з Києва до Львова та Трускавця . Оскільки рейси будуть курсувати в пікові дати й потік пасажирів буде більшим, перевізник запускає двоповерховий потяг.

Варто сказати, що двоповерхові потяги на українській залізниці - це не новинка. Вони були в наявності, проте не в експлуатації. Так сталося через те, що поїзди потребували ремонту.

У 2022 році "Укрзалізниця" запустила кілька відремонтованих двоповерхових електропоїздів Skoda.

У святкові чи інші пікові дати такі поїзди є дуже важливими, адже вони забезпечують понад 40 000 додаткових місць для пасажирів щомісяця.

Користувачі соціальних мереж розповідали, що в потязі є кондиціонер, туалети та буфет. При цьому в салоні досить просторо.

Ззовні двоповерховий потяг має вигляд звичайного, проте вікна пасажирів розташовані на двох рівнях відповідно до поверхів. Всередині поверхи фактично не відрізняються від традиційних поїздів "УЗ".

Який вигляд мають двоповерхові потяги (фото: Facebook/Тетяна Пашкіна)

Ціни на такий поїзд не надто відрізняються від звичайних. Нараз двоповерховий інтерсіті запустили на рейс Київ - Львів. На найближчу дату, 22 грудня, квиток у другий клас коштує 440 гривень.

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Далі ціни такі:

24 грудня: перший/другий клас - 728/440 гривень

28 грудня: перший/другий клас - 889/459 гривень

30 грудня: перший/другий клас - 657/427 гривень

1 січня: перший/другий клас - 708/459 гривень

2 січня: перший/другий клас - 605/459 гривень

У зворотному напрямку він відправлятиметься 23, 25, 29, 31 грудня та 2, 3, 6, 8 січня о 8:05 і прибуватиме до Києва о 14:10.