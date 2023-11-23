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Укрзализныця запустила уникальный поезд-кухню. Смотрите, как он выглядит

Четверг 23 ноября 2023 14:00
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Укрзализныця запустила уникальный поезд-кухню. Смотрите, как он выглядит Фото: УЗ показала поезд-кухню (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця запускает новый поезд, в котором есть кухня. Этот состав будет ездить из Киева в Харьков и Изюм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Что известно о поездке УЗ

Укрзализныця запустила очередной социальный проект, реализованный вместе с Фондом Говарда Баффета. Он называется Food Train.

23 ноября поезд со вкусностями отправился в Харьков. Блюда, а это запеченная индейка, картофель и тыквенный пирог, из Food Train также будут переданы жителям городов, нуждающихся в обеспечении едой, волонтерами Save Ukraine.

Отметим, что в составе поезда 6 вагонов:

  • генераторный вагон (~400 кВт+собственная заправочная станция для автономной работы);
  • вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;
  • вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;
  • вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;
  • вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;
  • багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станцией.

Food Train может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и т.д.

Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать готовые порционные контейнеры с пищей от поезда-кухни до конечного потребителя.

Укрзализныця запустила уникальный поезд-кухню. Смотрите, как он выглядитУкрзализныця запустила уникальный поезд-кухню. Смотрите, как он выглядитУкрзализныця запустила уникальный поезд-кухню. Смотрите, как он выглядитУкрзализныця запустила уникальный поезд-кухню. Смотрите, как он выглядитУкрзализныця запустила уникальный поезд-кухню. Смотрите, как он выглядитУкрзализныця запустила уникальный поезд-кухню. Смотрите, как он выглядитУкрзализныця запустила уникальный поезд-кухню. Смотрите, как он выглядитУЗ запустила поезд-кухню (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, что ранее в Киевской области подростки разгромили вагон поезда.

А также мы писали, что Укрзализныця снова "влипла" в скандал.

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Укрзализныця