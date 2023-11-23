Укрзализныця запустила уникальный поезд-кухню. Смотрите, как он выглядит
Укрзализныця запускает новый поезд, в котором есть кухня. Этот состав будет ездить из Киева в Харьков и Изюм.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Что известно о поездке УЗ
Укрзализныця запустила очередной социальный проект, реализованный вместе с Фондом Говарда Баффета. Он называется Food Train.
23 ноября поезд со вкусностями отправился в Харьков. Блюда, а это запеченная индейка, картофель и тыквенный пирог, из Food Train также будут переданы жителям городов, нуждающихся в обеспечении едой, волонтерами Save Ukraine.
Отметим, что в составе поезда 6 вагонов:
- генераторный вагон (~400 кВт+собственная заправочная станция для автономной работы);
- вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;
- вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;
- вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;
- вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;
- багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станцией.
Food Train может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и т.д.
Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать готовые порционные контейнеры с пищей от поезда-кухни до конечного потребителя.
УЗ запустила поезд-кухню (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, что ранее в Киевской области подростки разгромили вагон поезда.
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