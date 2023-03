Объявлены победители премии Оскар 2023: список лауреатов

Лучшим фильмом стала картина "Все везде и сразу".

Лучшими режиссерами стали Дэни Кван и Дэниел Шайнерт, работавшие над фильмом "Все везде и сразу".

Оскар 2023 за лучшую мужскую роль впервые в своей карьере получил Брендан Фрейзер, сыгравший в фильме "Кит".

А лучшей актрисой стала Мишель Ео, поразившая всех своей мастерской актерской игрой в фильме "Все везде и сразу".

Оскар 2023 за лучшую женскую роль второго плана получила Джейми Ли Кертис, сыгравшая в "Все везде и сразу".

Награду за лучшую роль второго плана среди мужчин получил Джонатан Ке Кван из картины "Все везде и сразу".

Лучшей полнометражной анимационной картиной в прошлом году признан мультфильм "Пиноккио Гильермо дель Торо".

В номинации "Лучший адаптированный сценарий" награда досталась картине "Говорят женщины", снятой на основе одноименного романа канадской писательницы Мириам Тейве.

Ну а лучшим саундтреком прошедшего кино-года стала песня Naatu Naatu, прозвучавшая в фильме "RRR".

Мы собрали для вас также яркие фото из красной дорожки премии, чтобы вы могли почувствовать себя на самом популярном и престижном действе в мире кино.

Мишель Ео (фото: instagram.com/theacademy)

Брендан Фрейзер (фото: instagram.com/theacademy)

