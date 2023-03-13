Оскар 2023: названо имя лучшего актера
Состоялась церемония вручения Оскар 2023, где кинокритики назвали лучшие фильмы, талантливейших актеров и режиссера года.
В номинации "Лучшая мужская роль" победу одержал талантливый актер Брендан Фрейзер, сыгравший в фильме "Кит".
Также в списках претендентов на победу были:
- Остин Батлер ("Элвис")
- Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")
- Пол Мескаль ("После солнца")
- Билл Наи ("Жить")
Церемония традиционно проходила в лос-анджелесском театре "Долби". Ведущим премии был американский комик и телеведущий Джимми Киммел.
Интересные факты про Оскар 2023
Все претенденты на победу в категории "Лучшая мужская роль" впервые были номинированы на Оскар. Подобное происходит не часто. В последний раз все номинанты-новички на главную кинопремию претендовали 88 лет назад.
Стивен Спилберг является самым номинированным продюсером на Оскар.
"На Западном фронте без изменений" - первый номинант на "Лучший фильм", в котором герои почти полностью говорят на немецком языке.
90-летний Джон Уильямс, написавший музыку к фильму "Фабельманы", - старейший номинант на Оскар 2023.
Номинированная на "Лучшую женскую роль второго плана" за роль в фильме "Черная пантера: Ваканда навсегда" Анджела Бассетт - лишь четвертая темнокожая актриса, получившая несколько номинаций на Оскар, присоединившись к Вупи Голдбергу, Виоле Дэвис и Октавии Спенсер.
Ранее кинокритики назвали самые неудачные фильмы и худших актеров года. В список "Золотой малины" попали такие известные актеры, как Том Хэнкс и Джаред Лето.