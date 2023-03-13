ua ru
Пн, 13 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оскар 2023: назван лучший фильм года

Новина українською →
Понедельник 13 марта 2023 06:34
Оскар 2023: назван лучший фильм года Назван победитель премии Оскар в номинации "Лучший фильм" (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

В ночь на 13 марта состоялась церемония вручения Оскар 2023, где кинокритики назвали лучшие фильмы, талантливейших актеров и режиссеров года.

В номинации "Лучший фильм" победу одержала американская научно-фантастическая картина режиссеров Дэниела Шайнерта и Дэна Квана "Все везде и сразу".

Также в списках претендентов на победу были такие ленты, как:

  • На Западном фронте без изменений
  • Аватар: Путь воды
  • Банши Инишерина
  • Элвис
  • Фабельманы
  • Тар
  • Лучший стрелок: Маверик
  • Треугольник печали
  • Говорят женщины

Церемония традиционно проходила в лос-анджелесском театре "Долби". Ведущим премии был американский комик и телеведущий Джимми Киммел.

Интересные факты про Оскар 2023

Все претенденты на победу в категории "Лучшая мужская роль" впервые были номинированы на Оскар. Подобное происходит не часто. В последний раз все номинанты-новички на главную кинопремию претендовали 88 лет назад.

Стивен Спилберг является самым номинированным продюсером на Оскар.

"На Западном фронте без изменений" - первый номинант на "Лучший фильм", в котором герои почти полностью говорят на немецком языке.

90-летний Джон Уильямс, написавший музыку к фильму "Фабельманы", - старейший номинант на Оскар 2023.

Номинированная на "Лучшую женскую роль второго плана" за роль в фильме "Черная пантера: Ваканда навсегда" Анджела Бассетт - лишь четвертая темнокожая актриса, получившая несколько номинаций на Оскар, присоединившись к Вупи Голдбергу, Виоле Дэвис и Октавии Спенсер.

А тем временем посмотрите, как номинанты отреагировали на новость, что их номинировали на Оскар!

К слову, киноакадемия так и не разрешила транслировать обращение Владимира Зеленского во время церемонии.

Ранее кинокритики назвали самые неудачные фильмы и худших актеров года. В список "Золотой малины" попали такие известные актеры, как Том Хэнкс и Джаред Лето.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оскар премия Новости шоу-бизнеса фільми