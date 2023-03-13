Оскар 2023: стало известно имя лучшей актрисы

Состоялась церемония вручения Оскар 2023, где кинокритики назвали лучшие фильмы, талантливейших актеров и режиссера года.

В номинации "Лучшая женская роль" победу одержала главная героиня фильма "Все везде и сразу" Мишель Ео.

Также в списках претендентов на победу были:

Кейт Бланшетт ("Тар")

Ана де Армас ("Блондинка")

Андреа Райзборо ("Ради Лесли")

Мишель Уильямс ("Фабельманы")

Церемония традиционно проходила в лос-анджелесском театре "Долби". Ведущим премии был американский комик и телеведущий Джимми Киммел.

Интересные факты про Оскар 2023

Все претенденты на победу в категории "Лучшая мужская роль" впервые были номинированы на Оскар. Подобное происходит не часто. В последний раз все номинанты-новички на главную кинопремию претендовали 88 лет назад.

Стивен Спилберг является самым номинированным продюсером на Оскар.

"На Западном фронте без изменений" - первый номинант на "Лучший фильм", в котором герои почти полностью говорят на немецком языке.

90-летний Джон Уильямс, написавший музыку к фильму "Фабельманы", - старейший номинант на Оскар 2023.

Номинированная на "Лучшую женскую роль второго плана" за роль в фильме "Черная пантера: Ваканда навсегда" Анджела Бассетт - лишь четвертая темнокожая актриса, получившая несколько номинаций на Оскар, присоединившись к Вупи Голдбергу, Виоле Дэвис и Октавии Спенсер.