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Україну скоро накриє потужний метеоудар: експерти назвали дату

STYLERЖиття    13.08.2019 - 07:45
Україну скоро накриє потужний метеоудар: експерти назвали дату
Магнітні бурі у вересні 2019 (колаж: РБК-Україна)

Магнітні бурі впливають на роботу техніки, поведінку тварин і самопочуття людей

Магнітна буря очікується вже восени цього року. Метеозалежні українці зможуть відчути неприємні зміни в емоційному і фізичному стані через геомагнітні коливання, викликані надходженням в околиці Землі "збурених" потоків сонячного вітру.

Згідно даних експертів Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН потужний удар рівня G1 накриє Землю в перший день вересня.

Згідно зі стандартною шкалою NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу G1 можуть впливати на енергетичні системи - космічні апарати та наземну техніку, а також на початок міграцій тварин.

Україну скоро накриє потужний метеоудар: експерти назвали дату

Магнітні бурі у вересні 2019 (скріншот)

Метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, також у період геомагнітних бур можуть загострюватися серцево-судинні захворювання. Багато людей скаржаться на занепад сил.

Україну скоро накриє потужний метеоудар: експерти назвали дату

Магнітні бурі у вересні 2019 (фото: pixabay.com)

Щоб уникнути негативного впливу магнітних бур, слід дотримуватися простих правил:

  • Не пийте алкогольні напої.
  • Не вживайте жирну, гостру і солону їжу у великих кількостях.
  • Знизьте фізичні навантаження.
  • Уникайте стресових ситуацій.
  • Пийте більше чистої води, м'ятного чаю, натуральні компоти і морси.
  • Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
  • Слідкуйте за артеріальним тиском і запасіться необхідними ліками, якщо у вас є хронічні захворювання.

До речі, раніше повідомлялося про найсильнішу магнітну бурю за останні 10 років, вплив якої українці відчули в липні 2019 року.

Також ми писали, що до Землі на величезній швидкості наближається астероїд розміром з єгипетську Піраміду Хеопса. Експерти оцінили шанси зіткнення небесного тіла з Землею.

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