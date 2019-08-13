Україну скоро накриє потужний метеоудар: експерти назвали дату

Магнітні бурі впливають на роботу техніки, поведінку тварин і самопочуття людей
Магнітна буря очікується вже восени цього року. Метеозалежні українці зможуть відчути неприємні зміни в емоційному і фізичному стані через геомагнітні коливання, викликані надходженням в околиці Землі "збурених" потоків сонячного вітру.
Згідно даних експертів Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН потужний удар рівня G1 накриє Землю в перший день вересня.
Згідно зі стандартною шкалою NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу G1 можуть впливати на енергетичні системи - космічні апарати та наземну техніку, а також на початок міграцій тварин.
Магнітні бурі у вересні 2019 (скріншот)
Метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, також у період геомагнітних бур можуть загострюватися серцево-судинні захворювання. Багато людей скаржаться на занепад сил.
Магнітні бурі у вересні 2019 (фото: pixabay.com)
Щоб уникнути негативного впливу магнітних бур, слід дотримуватися простих правил:
До речі, раніше повідомлялося про найсильнішу магнітну бурю за останні 10 років, вплив якої українці відчули в липні 2019 року.
Також ми писали, що до Землі на величезній швидкості наближається астероїд розміром з єгипетську Піраміду Хеопса. Експерти оцінили шанси зіткнення небесного тіла з Землею.