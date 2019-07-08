Найпотужніший удар за останні 10 років: Землю накриє магнітна буря

Магнітні бурі у липні (Колаж РБК-Україна)

Сильна магнітна буря накриє Землю вже в середині липня

Магнітні бурі у липні очікуються дуже сильні й фахівці відзначають, що кілька метеоударів будуть найпотужнішими за останні 10 років. Це позначиться на самопочутті навіть тих, хто зазвичай не схильний до геомагнітних коливань.

Також стануть небезпечними дні перед метеоударами і кілька днів після – так як сильні коливання можуть супроводжуватися тривалим погіршенням самопочуття.

Найближча сильна магнітна буря накриє Землю вже в наступний понеділок, 15 липня. Однак погіршення самопочуття може спостерігатися з суботи, 13 липня.

Медики попереджають, що може з'явиться запаморочення, загальна апатія, сонливість, нудота, озноб, дратівливість. Тим, у кого є хронічні захворювання серцево-судинної системи – потрібно подбати про те, щоб під рукою були необхідні ліки.

В зону ризику сильної метеохвилі потрапляють вагітні жінки, маленькі діти і літні люди. Також варто звернути увагу на людей, у яких спостерігаються різні розлади психіки, так як в період потужної магнітної бурі у них може початися загострення.

На дні метеоударів не варто планувати далекі поїздки, важливі зустрічі і серйозну роботу. Варто більше відпочивати, висипатися, гуляти на свіжому повітрі, пити більше рідини і не зловживати алкоголем і шкідливою їжею.

Наступна метеохвиля накриє Землю в кінці місяця – 29 липня. Вона буде менш інтенсивна, ніж попередня, проте може також істотно вплинути на самопочуття.

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