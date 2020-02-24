В Україну йде потужний циклон Ксантіпп: синоптики попередили про небезпеку

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Синоптики попередили про наближення потужного циклону Ксантіпп

Погода в Україні 24 лютого, в понеділок, буде не дуже приємною – по всій країні очікуються сильні опади, штормовий вітер, при цьому все ще буде плюсова температура повітря. Максимальні показники тепла очікуються на півдні України, де термометри покажуть до +9 градусів.

Синоптики заявляють, що сильний мокрий сніг буде йти в західних, центральних, північних і східних областях. На півдні – дощі. Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

Температура повітря по Україні в середньому +2... +4 градуси тепла, на півдні та Закарпатті - до +5... +9. В Києві теж мокрий сніг і максимум +4 градуси.

Вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях місцями істотні опади. Місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с, в Карпатах навіть буде доходити до 40 м/с. Також у гірській місцевості вночі в понеділок сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

Погода в Україні 24 лютого (скріншот: meteo.gov.ua)

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає українців завтра утриматися від походів у гори й рекомендує дотримуватись правил безпеки. Також українцям нагадали, що важливо стежити за сніголавинною ситуацією. Рятувальники попереджають, що 24 лютого в горах Івано-Франківської області та високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, що глобальне потепління може призвести до проблем зі здоров'ям у чоловіків.