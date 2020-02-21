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Глобальне потепління може призвести до проблем зі здоров'ям у чоловіків

STYLERЖиття    21.02.2020 - 19:54
Глобальне потепління може призвести до проблем зі здоров'ям у чоловіків
Глобальне потепління загрожує здоров'ю чоловіків (Колаж РБК-Україна)

Глобальне потепління може негативно позначитися на виробленні чоловічих гормонів

Вчені б'ють на сполох через глобальне потепління, оскільки це може привести до серйозної катастрофи та істотно вплинути на здоров'я всіх чоловіків на планеті. Річ у тому, що гормональний фон здорових чоловіків дуже гостро реагує на зміну погоди по сезону і це абсолютно нормальне явище, як стверджують фахівці.

З приходом холодної пори року у чоловіків знижується лібідо, при чому навіть у тих, хто більш активний в сексуальному житті. Зниження рівня тестостерону взимку – це природний механізм регулювання роботи всіх систем організму.

В країнах, де клімат більш рівний і де немає різких перепадів температур при зміні пори року, гормональний фон чоловіків на сезони практично не реагує. Як пояснюють вчені, в таких умовах організму немає потреби підтримувати підвищений рівень особистої енергії для нормальної життєдіяльності в умовах зниження температур.

На думку вчених, аномально теплі зими в наших широтах, можуть привести до збереження попереднього рівня чоловічого гормону і помітно вплинути на сексуальну активність чоловіків.

Однак, є й інший фактор, який суттєво впливає на рівень вироблення тестостерону – це велика кількість похмурих днів і відсутність сонця. Як показують дослідження, обсяг чоловічого гормону залежить від кількості споживання організмом "сонячного" вітаміну Д. І, хоча аномальна зима була досить теплою, але вона була похмурою і кількість сонячних днів було мінімальним. Тому чекати від чоловіків активності найближчим часом не варто.

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