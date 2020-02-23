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В Україні завтра очікується штормовий вітер до 40 м/с

Новини » Суспільство     23.02.2020 - 10:15
В Україні завтра очікується штормовий вітер до 40 м/с
Ілюстративне фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Оголошено помаранчевий рівень небезпеки

У понеділок, 24 лютого, погода в Україні суттєво погіршиться, очікується сильний штормовий вітер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, вночі 24 лютого у західних, а вдень у південно-східних областях місцями очікуються значні опади, а також пориви вітру до 25-28 метрів на секунду на більшості території країни.

У Карпатах завтра прогнозують значний сніг, сильні хуртовини, а також снігові замети та ожеледицю на дорогах. Пориви вітру у регіоні Карпат досягатимуть 40 м/с. У зв'язку з наближенням негоди синоптики оголосили другий (помаранчевий) рівень небезпеки.

В Україні завтра очікується штормовий вітер до 40 м/с

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах сьогодні, 23 лютого, збережеться висока ймовірність сходження лавин. У горах Івано-Франківської області синоптики оголосили 3 рівень небезпеки.

Крім того, синоптики попереджали, що на Україну насувається активний циклон. Очікуються сильні хуртовини та штормові вітри. Зокрема, 24 лютого у Карпатах прогнозували пориви вітру до 40 м/с, а також значний сніг та хуртовини. Сьогодні ж в Україні очікуються пориви вітру до 22 м/с.

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