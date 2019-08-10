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Українці знову будуть потерпати від грозової стихії: які області під ударом

STYLERЖиття    10.08.2019 - 07:39
Українці знову будуть потерпати від грозової стихії: які області під ударом
Погода в Україні 10 серпня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні в суботу розгуляється в деяких областях

Погода в Україні в суботу, 10 серпня, порадує жителів деяких областей сонячним і теплим днем, а декому сьогодні з погодою не пощастить. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, сьогодні грози, дощі і шквальний вітер пронесуться над східними областями, до того ж в Луганській області знизиться температура повітря (від +23 до +25 градусів).

Вдень нежарко буде на Півночі, Сході, в центральних областях і частини західного регіону (+23... +27 градусів).

Українці знову будуть потерпати від грозової стихії: які області під ударом

Погода в Україні 10 серпня (фото: РБК-Україна)

Досить спекотно буде на Закарпатті (до +31 градуса), в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій областях і на Півдні - від +27 до +30 за Цельсієм.

Київ проведе суботу, 10 серпня, без опадів. Вдень очікується +24... +26 тепла.

Українці знову будуть потерпати від грозової стихії: які області під ударом

Погода в Україні 10 серпня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, у п'ятницю, 9 серпня, Одесу знову накрило ураганом з потужною зливою. Вулиці попливли через величезний потік води. Одесити постять вражаючі фото і відео наслідків негоди.

Раніше були опубліковані шокуючі відео, на якому вітер зривав дахи з будинків у Вишгороді під Києвом під час урагану.

Також ми писали, що жителі міста Здолбунів Рівненської області зіткнулися з сильним і несподіваним смерчем, який позривав з будинків дахи та обірвав дроти.

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