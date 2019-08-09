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Під Рівним пронісся потужний смерч: відео наслідків стихії

STYLERЖиття    09.08.2019 - 08:19
Під Рівним пронісся потужний смерч: відео наслідків стихії
Ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Природна стихія забрала життя пенсіонерки в Рівненській області

Жителі міста Здолбунів Рівненської області зіткнулися з потужним і неочікуваним смерчем, який позривав з будинків дахи і обривав дроти. Про це повідомляє "UA: Рівне" на своїй сторінці в Facebook.

При цьому найбільше постраждав місцевий будинок-інтернат. Дах зірвало з усіх трьох будівель, які відносяться до інтернату. В результаті цього корпуси будівель почало затоплювати.

В інтернаті просять владу терміново знайти гроші на ремонт, оцінюючи збитки в півмільйона гривень.

Смерч в Рівненській області (відео: facebook.com/uarivnetv)

Варто зазначити, що в селі Постійне Рівненської області на пенсіонерку та її онуку обвалилися обірвані вітром дроти. При цьому літня жінка померла одразу, а дитину забрала карета швидкої допомоги в лікарню.

Нагадаємо, що вчора, 8 серпня, на Київ обрушився ураган близько 15:00. Стихія повалила дерева, деякі з яких придавили автомобілі мешканців і гостей столиці.

Раніше повідомлялося про те, що селевий потік зруйнував дачне селище неподалік Білгород-Дністровського. Через опади прорвало насип в селі Семенівка, і величезний потік з води і бруду, понісся на сусіднє село Мологу.

Ми також писали про те, що Крим сильно постраждав через стихію. У Керчі були повністю залиті дороги, а рівень води іноді доходив до капотів автомобілів. В селі Приозерне вода затопила понад 15 будинків.

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