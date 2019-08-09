На вихідних українців очікує мерзенна погода: яким областям не пощастить

Погода в Україні на вихідних 10 і 11 серпня (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні засмутить жителів деяких областей

Погода в Україні в найближчі вихідні, 10 і 11 серпня, принесе зниження температури повітря. А в деяких областях очікуються дощі з грозами. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, у суботу жителі східних областей зіткнуться з негодою - синоптики прогнозують їм дощі і грози зі шквалами. На решті території буде сухо.

Найближчої ночі в середньому від +12 до +16 тепла. Тепліше на південному узбережжі, де ніч буде сприяти романтичним прогулянкам по пляжу - від +18 до +20 градусів.

Завтра вдень нежарко на Півночі, Сході, в центральних областях і частині західного регіону (+23... +27 градусів).

Досить спекотно буде на Закарпатті (до +31 градуса), в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій областях і на Півдні - від +27 до +30 за Цельсієм.

Київ проведе суботу, 10 серпня, без опадів. Найближчої ночі від +14 до +16, вдень +24... +26 тепла.

Погода в Україні 10 серпня (фото: meteo.gov.ua)

В ніч з суботи на неділю на Заході потеплішає на пару градусів (+15... +17), а на Півдні, навпаки, стане свіжо після суботніх +20 тепла. А в Сумській області і зовсім мерзенні нічні +11... +13.

Денна температура буде приблизно такою ж, що і в суботу. А ось дощі на Сході закінчаться, але випадуть на Заході і в північних областях - тут вдень хмарно, буде накрапувати дощ.

У Києві в неділю опади не передбачаються. Вночі +15... +17, вдень комфортні +25... +27 градусів.

Погода в Україні 11 серпня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, у п'ятницю, 9 серпня, Одесу накрило ураганом з потужною зливою. Вулиці попливли через величезний потік води. Одесити постять вражаючі фото і відео наслідків негоди.

Раніше були опубліковані шокуючі знімки наслідків прориву насипу під Одесою, в результаті якого на село в Білгород-Дністровському районі зійшов селевий потік.

Також ми писали, що жителі міста Здолбунів Рівненської області зіткнулися з сильним і несподіваним смерчем, який позривав з будинків дахи та обірвав дроти.