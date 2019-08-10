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Украинцы вновь будут потерпать от грозовой стихии: какие области под ударом

STYLERЖизнь    10.08.2019 - 07:39
Украинцы вновь будут потерпать от грозовой стихии: какие области под ударом
Погода в Украине 10 августа (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в субботу разгуляется в некоторых областях

Погода в Украине в субботу, 10 августа, порадует жителей некоторых областей солнечным и теплым днем, а кое-кому сегодня с погодой не повезет. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, сегодня грозы, дожди и шквальный ветер пронесутся над восточными областями, к тому же в Луганской области снизится температура воздуха (от +23 до +25 градусов).

Днем нежарко будет на Севере, Востоке, в центральных областях и части западного региона (+23... +27 градусов).

Украинцы вновь будут потерпать от грозовой стихии: какие области под ударом

Погода в Украине 10 августа (фото: РБК-Украина)

Довольно жарко будет на Закарпатье (до +31 градуса), в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой областях и на Юге - от +27 до +30 по Цельсию.

Киев проведет субботу, 10 августа, без осадков. Днем ожидается от +24... +26 тепла.

Украинцы вновь будут потерпать от грозовой стихии: какие области под ударом

Погода в Украине 10 августа (фото: meteo.gov.ua)

К слову, в пятницу, 9 августа, Одессу снова накрыло ураганом с мощным ливнем. Улицы поплыли из-за огромного потока воды. Одесситы постят впечатляющие фото и видео последствий непогоды.

Ранее были опубликованы шокирующие видео, на котором ветер срывал крыши с домов в Вышгороде под Киевом во время урагана.

Также мы писали, что жители города Здолбунов Ровенской области столкнулись с сильным и неожиданным смерчем, который посрывал с домов крыши и оборвал провода. 

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