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Потужний буревій зі зливою пронісся Одесою: вражаючі фото і відео

STYLERЖиття    09.08.2019 - 18:31
Потужний буревій зі зливою пронісся Одесою: вражаючі фото і відео
Злива з ураганом затопила Одесу (колаж: РБК-Україна)

Буревій з поривами вітру і зливою знову накрив Одесу

Буревій пронісся Одесою у п'ятницю, 9 серпня. Не минуло й тижня від попереднього урагану, як нова стихія зі зливою, грозою і потужними поривами вітру наробила біди у місті. Дерева падали прямо на дороги, а дощова каналізація не справлялася з потоками води, пише видання УСІ Одеса.

А на одному з пляжів Одеси надувна гірка зірвалася з металевої конструкції і впала прямо на дитину.

В районі Музкомедії дерево рухнуло посеред дороги. Було паралізовано рух трамваїв, постраждала одна машина.

Потужний буревій зі зливою пронісся Одесою: вражаючі фото і відео

Ураган і злива в Одесі (фото: УСІ Одеса)

Ураган і злива в Одесі (відео: YouTube/УСИ Одеса)

Ураган і злива в Одесі (відео: YouTube/УСИ Одеса)

Злива затопила Грецьку площу. Дощова каналізація не справлялася з потоками води.

Ураган і злива в Одесі (відео: YouTube/УСИ Одеса)

Центральна вулиця Одеси - Дерибасівська, буквально після 10 хвилин зливи знову перетворилася на річку.

Ураган і злива в Одесі (відео: YouTube/УСИ Одеса)

Ураган і злива в Одесі (відео: YouTube/УСИ Одеса)

Ураган і злива в Одесі (фото: УСІ Одеса)

До речі, про грозу, що насувається на регіон, на своїй сторінці повідомляла і Наталка Діденко. Синоптик порадила відпочиваючим на південному узбережжі бути обачними і пильнувати за дітьми.

Потужний буревій зі зливою пронісся Одесою: вражаючі фото і відео

Скрін: facebook.com/tala.didenko

Раніше були опубліковані шокуючі знімки наслідків прориву насипу під Одесою, в результаті якого на село в Білгород-Дністровському районі зійшов селевий потік.

До речі, в Одеській області під час урагану на відео зняли величезний смерч, який неабияк налякав жителів регіону.

Нагадаємо, нещодавно потужний буревій пронісся по Запорізькій області. Стихія зривала з будинків дахи і валила дерева і стовпи. У мережі з'явились відео бурі.

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