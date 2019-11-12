Українців засмутили подорожчанням газу: названий новий тариф

Ціна на газ в Україні (колаж РБК-Україна)

Ціна на газ в Україні піднялася більш ніж на 600 гривень

Вартість газу для потреб населення в Україні в листопаді зросла більш ніж на 600 гривень за тисячу кубометрів у порівнянні з попереднім місяцем. Крім того, було встановлено новий тариф на газ. Про це повідомляється в прес-службі "Нафтогазу".

Ціна на газ для споживача

Ціна на газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на умовах ПСО, в листопаді складе 4899 гривень за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбуту і транспортних витрат). При цьому в компанії відзначають, що це найнижча з 2016 року ціна на газ для населення на цей місяць.

"В цьому місяці регульована ціна газу виявилася вищою, ніж ціна на умовах пропозиції від Нафтогазу "Газовий запас" (4 874,42 грн за тисячу кубометрів), тому споживачі, які скористалися цією пропозицією, заощадять свої кошти", - сказано в повідомленні прес-служби відомства.

Нагадаємо, що вартість газу для населення в Україні зараз визначається за формулою, яка відображає ринкові ціни з двомісячним відставанням. Формула міститься в постанові КМУ від 03.04.2019 № 293 та діє до кінця 2019 року.

Ціна на газ в Україні (фото: УНІАН)

Чому зросла вартість газу

Державна фіскальна служба України розрахувала середню митну вартість імпортного природного газу, яка склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 жовтня 2019 року. За опублікованими даними, в жовтні середня ціна імпортного газу становила 199,5133 доларів або 4988,4620 грн за 1 тисячу кубометрів.

У доларовому еквіваленті в минулому місяці середня вартість зросла на 14,2% в порівнянні з вереснем. Варто нагадати, що у вересні газ коштував 174,6862 долара за 1 тисячу кубометрів. При цьому в гривневому еквіваленті ціна газу зросла на 16,8% в порівнянні з вереснем, коли вона становила 4272,7604 грн 1 тисячу кубометрів.

"Нафтогаз" (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Ціна на газ для підприємців

НАК "Нафтогаз України" у листопаді підвищив ціну на газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів. Згідно з повідомленням, в порівнянні з цінами на жовтень 2019 року, у листопаді ціни зростуть на 18,4-19,6%.

Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

В залежності від цих показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 861,00 - 6 463,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

До цього "Нафтогаз України" оголосив про підвищення тарифів на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 4,9-5,6% з 1 жовтня 2019.