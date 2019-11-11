Виробники промпродукції знижують ціни третій місяць поспіль

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Промислові підприємства в жовтні знову знизили ціни

Ціни виробників промислової продукції в жовтні 2019 року порівняно з вереснем поточного року знизилися на 1,2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

При цьому ціни знижувалися на 1,5% у жовтні та на 0,7% в серпні.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до жовтня 2018 року) оптові ціни в промисловості зросли на 0,2%.

З початку року (за січень-жовтень 2019 року) оптові ціни знизилися на 1,1%, в т. ч. до добувної промисловості і розроблення кар'єрів знизилися на 19,7%, у переробній промисловості - на 3,2%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зросли на 11,9%.

Як повідомляло РБК-Україна, індикатор ділової впевненості в промисловості у IV кварталі 2019 року знизився в порівнянні з III кварталом року на 1,3 в. п. і складає мінус 5,6%, у переробній промисловості цей показник знизився на 0,5 п. п. і становить мінус 5,1%.

Нагадаємо, ціни виробників промислової продукції в Україні у січні 2019 року порівняно з груднем минулого року зросли на 1,0%. За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до січня 2018 року) ціни зросли на 10,4%.