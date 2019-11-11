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Ціна імпортного газу різко зросла за останній місяць

Новини » Економіка     11.11.2019 - 13:45
Ціна імпортного газу різко зросла за останній місяць
Ілюстративне фото (УНІАН)

Від ціни імпортного газу безпосередньо залежать кінцеві тарифи для населення

Державна фіскальна служба України розрахувала середню митну вартість імпортного природного газу, яка склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 жовтня 2019 року. Про це повідомляється на сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Згідно з оприлюдненими даними, у жовтні середня ціна імпортного газу становила 199,5133 доларів або 4988,4620 грн за 1 тисячу кубометрів.

Таким чином, в доларовому еквіваленті у жовтні середня ціна зросла на 14,2% в порівнянні з вереснем, коли вона становила 174,6862 доларів за 1 тисячу кубометрів.

При цьому в гривневому еквіваленті ціна газу зросла на 16,8% в порівнянні з вереснем, коли вона становила 4272,7604 грн 1 тисячу кубометрів.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" у листопаді підвищив ціну на газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів на 18,4-19,6%. "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 861,00 - 6 463,00 грн/тис. куб. м.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 5 червня прийняв постанову №485, яка вводить нову формулу для розрахунку ціни газу для населення. Ціною газу за ПСО повинна бути найнижча ціна серед чотирьох показників: ціни для комерційних споживачів за минулий місяць, середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозваженої ціни на Українській енергетичній біржі і ціни за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року.

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