Ціна імпортного газу різко зросла за останній місяць

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Від ціни імпортного газу безпосередньо залежать кінцеві тарифи для населення

Державна фіскальна служба України розрахувала середню митну вартість імпортного природного газу, яка склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 жовтня 2019 року. Про це повідомляється на сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Згідно з оприлюдненими даними, у жовтні середня ціна імпортного газу становила 199,5133 доларів або 4988,4620 грн за 1 тисячу кубометрів.

Таким чином, в доларовому еквіваленті у жовтні середня ціна зросла на 14,2% в порівнянні з вереснем, коли вона становила 174,6862 доларів за 1 тисячу кубометрів.

При цьому в гривневому еквіваленті ціна газу зросла на 16,8% в порівнянні з вереснем, коли вона становила 4272,7604 грн 1 тисячу кубометрів.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" у листопаді підвищив ціну на газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів на 18,4-19,6%. "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 861,00 - 6 463,00 грн/тис. куб. м.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 5 червня прийняв постанову №485, яка вводить нову формулу для розрахунку ціни газу для населення. Ціною газу за ПСО повинна бути найнижча ціна серед чотирьох показників: ціни для комерційних споживачів за минулий місяць, середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозваженої ціни на Українській енергетичній біржі і ціни за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року.