"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

У "Нафтогазі" зазначили, що це найнижча з 2016 року ціна на газ для населення в листопаді

У листопаді ціна на природний газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на регульованих умовах складе 4 899 рн за тисячу кубометрів. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

При цьому, в "Нафтогазі" зазначили, що це найнижча з 2016 року ціна на газ для населення в листопаді. Зазначимо, що в жовтні ціна на газ тисячу кубометрів становила 4 272,76 грн.

"В цьому місяці регульована ціна газу виявилася вищою, ніж ціна на умовах пропозиції від Нафтогазу "Газовий запас" (4 874,42 грн за тисячу кубометрів), тому споживачі, які скористалися цією пропозицією, заощадять свої кошти. Якщо споживач не використовує за зимовий сезон весь передплачений обсяг, залишок коштів повернеться йому на рахунок у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Нафтогаз" в листопаді підвищив ціну на газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів. У порівнянні з цінами на жовтень 2019 року, у листопаді ціни зростуть на 18,4-19,6%.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів 5 червня прийняв постанову №485, яке вводить нову формулу для розрахунку ціни газу для населення. Ціною газу за ПСО повинна бути найнижча ціна серед чотирьох показників: ціни для комерційних споживачів за минулий місяць, середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозваженої ціни на Українській енергетичній біржі і ціни за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року.