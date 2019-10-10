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Ціна імпортного газу за місяць впала ще на 2%

Новини » Економіка    10.10.2019 - 10:32
Ціна імпортного газу за місяць впала ще на 2%
Ілюстративне фото (УНІАН)

За рахунок зміцнення курсу в гривневому еквіваленті ціна впала на 5%

Державна фіскальна службою України розрахувала середню митну вартість імпортного природного газу, яка склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 30 вересня 2019 року. Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Згідно з оприлюдненими даними, у вересні середня ціна імпортного газу становила 174,6862 доларів або 4272,7604 грн за 1 тисячу кубометрів.

Таким чином, в доларовому еквіваленті у вересні середня ціна знизилася на 2,0% в порівнянні з серпнем, коли вона становила 178,3248 доларів за 1 тисячу кубометрів.

При цьому в гривневому еквіваленті ціна газу впала на 4,9% в порівнянні з серпнем, коли вона становила 4493,6363 грн за 1 тисячу кубометрів.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" підвищила з 1 жовтня 2019 року ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 4,9-5,6%. "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 4 899,00 - 5 458,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Як повідомляло РБК-Україна, в серпні 2019 року ціни на газ на європейському ринку досягли 10-річного мінімуму на тлі надлишку запасів. За даними Bloomberg, зупинити падіння цін на газ в Європі може скорочення поставок з Росії та Норвегії. Однак, за словами заступника директора корпорації "Газпром" Михайла Мальгіна, російська сторона навряд чи скоротить поставки.

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