Ціна імпортного газу за місяць впала ще на 5%

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За місяць газ подешевшав на 10 доларів за 1 тис. кубометрів

Державною фіскальною службою України обчислено середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 серпня. Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Згідно оприлюдненими даними, середня ціна імпортного газу становить 178,3248 доларів або 4493,6363 грн за 1 тисячу кубометрів.

Таким чином, у серпні середня ціна знизилася на 5,5% в порівняні з липнем, коли вона становила 188,5148 доларів или 4811,7779 грн

Як повідомляло РБК-Україна, у серпні 2019 року ціни на газ на європейському ринку досягли 10-річного мінімуму на тлі надлишку запасів. За даними Bloomberg, зупинити падіння цін на газ в Європі може скорочення поставок з Росії та Норвегії. Однак, за словами заступника директора корпорації "Газпром" Михайла Мальгіна, російська сторона навряд чи скоротить поставки.

Нагадаємо, раніше НАК "Нафтогаз України" оприлюднив цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів у вересні. Зокрема, ціни на газ складуть 4 640,00 - 5 204,00 гривень за тисячу кубометрів.