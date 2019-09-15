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Основні показники бюджету-2020: що Кабмін пропонує Раді

Новини » Політика    15.09.2019 - 19:25
Основні показники бюджету-2020: що Кабмін пропонує Раді
Фото: прем'єр-міністр України Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Уряд презентував проект держбюджету і передав його на розгляд парламенту

Кабінет міністрів сьогодні, 15 вересня, презентував проект держбюджету на 2020 рік і передав його на розгляд парламенту. Детальніше про те, яким буде бюджет України наступного року - в матеріалі РБК-Україна.

Основні показники проекту державного бюджету на 2020 рік:

Доходи Державного бюджету на 2020 рік передбачені у сумі 1079,5 млрд гривень, в тому числі загального фонду 0 962,7 млрд гривень;

Видатки на 1170,0 млрд гривень;

Видатки на національну безпеку і оборону складають 245,8 млрд гривень;

Видатки на розвиток дорожньої інфраструктури - 74,4 млрд гривень;

Державний дорожній фонд - 69,7 млрд гривень;

Витрати на підтримання енергетичної незалежності - 2 млрд гривень;

Мета боргової політики - забезпечити зменшення відношення обсягу державного боргу до ВВП до рівня 46,7% на кінець 2020 року Одним із шляхів реалізації завдання є поступове зменшення дефіциту державного бюджету (до 2,09% ВВП в 2020);

Платежі за державним боргом у 2020 році - 438,1 млрд гривень (обслуговування державного боргу - 145,2 млрд гривень; погашення державного боргу - 292,9 млрд гривень);

Прогноз фінансування з держбюджету надходження від приватизації держмайна приведений до 5 млрд гривень;

Видатки державного бюджету на освіта - 136,4 млрд гривень;

Видатки на охорону здоров'я складають 108 млрд гривень;

Видатки на розвиток культури та інформаційну сферу складають 8,6 млрд гривень;

Мінімальна зарплата буде складати 4723 гривень;

Фінансування Пенсійного фонду України з державного бюджету складе 172,6 млрд гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс у Верховну раду проект держбюджету-2020. Таким чином, проект закону від 15.09.2019 "Про державний бюджет України на 2020 рік" винесено на розгляд парламенту. Текст документа поки відсутній.

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