Пенсії і соцвиплати в Україні: обіцяного підвищення в 2020 році не буде

Пенсії в Україні у 2020 році (Колаж РБК-Україна)

У проекті держбюджету пропонують зовсім не ті суми, про які говорилося раніше

Пенсії в Україні у 2020 році не піднімуться до того рівня, про який раніше заявляв Павло Розенко. За його прогнозами, до кінця 2020 року мінімальна пенсія повинна була досягти 1900 гривень.

Однак у проекті державного бюджету на 2020 рік (проект №2000), пропонується уповільнити зростання соціальних виплат до 8%. І це при тому, що в 2019 році пенсії в середньому зросли на 12-17% і черговий етап підвищення очікується з 1 грудня. У 2020 році мінімальні пенсії українців зростуть до 1769 гривень.

Також у законопроекті пропонується встановити новий прожитковий мінімум:

З 1 січня – 2027 гривень.

З 1 липня – 2118 гривень.

З 1 грудня – 2189 гривень.

Для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1779 гривень, з 1 липня - 1859 гривень, з 1 грудня - 1921 гривня.

Для дітей від 6 до 18 років: дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року - 2218 гривень, з 1 липня - 2318 гривень, з 1 грудня - 2395 гривень.

Для працездатних осіб: з 1 січня – 2102 гривні, з 1 липня - 2197 гривень, з 1 грудня - 2270 гривень.

Для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1638 гривень, з 1 липня – 1712 гривень, з 1 грудня – 1769 гривень.

Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2020 року підніметься до 4723 гривні.