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Названий розмір фінансування Пенсійного фонду в бюджеті на 2020 рік

Новини » Політика    15.09.2019 - 21:22
Названий розмір фінансування Пенсійного фонду в бюджеті на 2020 рік
Фото: facebook.com/Пенсійний-фонд-України

Фінансування складе 172,6 млн гривень

Згідно проекту Державного бюджету на 2020 рік фінансування Пенсійного фонду складе 172,6 млн гривень. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Фінансування Пенсійного фонду України з державного бюджету складе 172,6 млн гривень.

Кабмін також схвалив законопроект "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", розроблений для врегулювання питань, пов'язаних з підготовкою проекту закону про Державний бюджет України на 2020 рік і змінами в законодавстві.

Повідомляється, що після прийняття парламентом він покращить адміністрування платежів, вдосконалює управління витратами соціальної спрямованості на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, а також сприятиме впровадженню найкращої практики реалізації стадій бюджетного процесу

Нагадаємо, загальні витрати на освіту становлять 136,4 млрд гривень.

Додамо, Кабінет міністрів України вніс у Верховну раду проект держбюджету-2020. Таким чином, проект закону від 15.09.2019 "Про державний бюджет України на 2020 рік" винесено на розгляд парламенту. Текст документа поки відсутній.

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