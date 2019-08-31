Український прокурор виявився любителем "русского мира": деталі скандалу

Прокурора викрили в симпатії до окупантів на Донбасі та угрупування "ДНР" і звільнили, а Верховний суд відмовився скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. На представницю звинувачення в суді поскаржилися її ж колеги, які помітили, як жінка в соціальних мережах лайкає відповідні пропагандистські пости із закликами до агресивної війни. Про це повідомили в прес-службі Верховного суду, передає "Судова влада України".

Скандал із прокурором розгорівся в Донецькій області. Жінка в забороненій в Україні мережі "Однокласники" ставила відповідь "вважаю класним" під повідомленнями з комуністичною символікою, прихильно ставилася до закликів до розв'язування воєнного конфлікту, відкрито підтримувала "ДНРівців" та російську окупацію українського Криму, йдеться в постанові суду, опублікованій на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Обурений колега заявив їй, що це грубе порушення вимог Присяги працівника прокуратури, дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 5 частини 1 статті 43 Закону № 1697-VII, що несумісне з подальшим перебуванням в органах прокуратури.

Сама прокурор запевнила, що це не так, на кнопку вона могла натискати випадково, телефоном могла користуватися її малолітня дочка і ставити "лайки", та й взагалі можлива витівка хакерів, які зламували її логін і пароль.

Фото: скрін reyestr.court.gov.ua

Справу розглянула кваліфікаційно-дисциплінарна комісія і прийняла рішення про звільнення прокурора. Жінка вирішила оскаржити рішення і в грудні 2018 року звернулася з позовом до Верховного суду, але той підтвердив попереднє рішення.

На думку відповідача, прокурор вчинила дії, "які ганьблять звання прокурора і здатні викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності", і грубо порушила правила прокурорської етики.

Фото: прокуратура Донецької області (facebook.com/ato.news)

Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що суд прийняв правильне і законне рішення, доводи позивача, наведені в апеляційній скарзі, висновків суду не спростовують, а отже, немає підстав для скасування рішення Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду.

Фото: скрін reyestr.court.gov.ua

Нагадаємо, нещодавно в Харківському інституті танкових військ спалахнув скандал - викладача кафедри тактико-спеціальних дисциплін Геннадія Бондарева викрили в радикальній антиукраїнській позиції та палкій підтримці окупантів. Керівництво інституту прокоментувало ситуацію.

Раніше повідомлялося, що у Покровську Донецької області активісти спіймали п'яного любителя "русского мира", на якому красувалася футболка із символікою "ДНР".